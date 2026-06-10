Apple начинает чистку App Store: какие приложения удалят первыми

Apple официально предупредила разработчиков о масштабном обновлении правил модерации фирменного магазина App Store. Техногигант начинает тотальную очистку и будет удалять приложения в популярных категориях, если они не обновляются, не улучшаются или больше не привлекают новых пользователей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на App Review .

Новый черный список

Ранее правила Apple лишь предостерегали авторов от создания программ в перенасыщенных категориях. Техногигант обещал отклонять очевидные копии на этапе проверки.

В предыдущей версии инструкций компания даже иронично отмечала: "В App Store уже достаточно приложений с отрыжками, фонариками, гаданиями, знакомствами, играми с алкоголем и Камасутрой. Мы будем отклонять их, если они не предлагают уникальный опыт".

Теперь, после проведения конференции WWDC, правила существенно ужесточили. Apple расширила перечень "нежелательных" простых программ.

В него официально внесли:

Приложения с обоями для рабочего стола;

Простейшие таймеры;

Программы со звуковыми эффектами.

Все эти категории компания считает "хорошо сформированными". Любые новые заявки на публикацию таких инструментов автоматически будут отклонять, кроме случаев, когда разработчик сможет предложить революционный или существенно улучшенный функционал.

Радикальная очистка и блокировка разработчиков

Главное изменение заключается в том, что Apple теперь берется за уже имеющиеся в магазине программы. Если старое приложение-фонарик или сборник обоев годами не получал обновлений и потерял внимание аудитории, его просто удалят из App Store.

Более того, разработчиков, которые сознательно игнорируют правила и продолжают отправлять на модерацию "низкокачественный" или "посредственный" софт, ожидает суровое наказание.

Apple предупредила, что за регулярный спам низкокачественными программами (low-effort apps) компания полностью аннулирует членство в Apple Developer Program без права восстановления.

Зачем Apple устраивает "большую уборку"?

В комментарии журналистам представители Apple объяснили, что перед удалением авторы обязательно будут получать официальные предупреждения через стандартную процедуру App Store Improvements. Это позволит добросовестным студиям успеть выпустить апдейт и вернуть загрузки.

Главная цель такой жесткой политики - разгрузить поисковую выдачу и улучшить систему обнаружения качественного софта.

На WWDC компания представила новые инструменты персонализированных рекомендаций и маркетинговые панели. Очистка App Store от цифрового мусора должна помочь талантливым разработчикам, которые действительно вкладывают усилия в свои продукты, быстрее находить реальных клиентов на платформе iOS.