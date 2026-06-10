Apple починає чистку App Store: які додатки видалять першими

Apple офіційно попередила розробників про масштабне оновлення правил модерації фірмового магазину App Store. Техногігант починає тотальне очищення та видалятиме додатки у популярних категоріях, якщо вони не оновлюються, не покращуються або більше не залучають нових користувачів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на App Review .

Новий чорний список

Раніше правила Apple лише застерігали авторів від створення програм у перенасичених категоріях. Техногігант обіцяв відхиляти очевидні копії на етапі перевірки.

У попередній версії інструкцій компанія навіть іронічно зазначала: "В App Store вже достатньо додатків з відрижками, ліхтариками, ворожіннями, знайомствами, іграми з алкоголем та Камасутрою. Ми будемо відхиляти їх, якщо вони не пропонують унікальний досвід".

Тепер, після проведення конференції WWDC, правила суттєво посилили. Apple розширила перелік "небажаних" простих програм.

До нього офіційно внесли:

Додатки зі шпалерами для робочого столу;

Найпростіші таймери;

Програми зі звуковими ефектами.

Усі ці категорії компанія вважає "добре сформованими". Будь-які нові заявки на публікацію таких інструментів автоматично відхилятимуть, окрім випадків, коли розробник зможе запропонувати революційний або суттєво покращений функціонал.

Радикальне очищення та блокування розробників

Головна зміна полягає у тому, що Apple тепер береться за вже наявні у магазині програми. Якщо старий додаток-ліхтарик або збірник шпалер роками не отримував оновлень і втратив увагу аудиторії, його просто видалять з App Store.

Ба більше, розробників, які свідомо ігнорують правила та продовжують надсилати на модерацію "низькоякісний" або "посередній" софт, очікує суворе покарання.

Apple попередила, що за регулярний спам низькоякісними програмами (low-effort apps) компанія повністю анулює членство в Apple Developer Program без права відновлення.

Навіщо Apple влаштовує "велике прибирання"?

У коментарі журналістам представники Apple пояснили, що перед видаленням автори обов'язково отримуватимуть офіційні попередження через стандартну процедуру App Store Improvements. Це дасть змогу сумлінним студіям встигнути випустити апдейт та повернути завантаження.

Головна мета такої жорсткої політики - розвантажити пошукову видачу та покращити систему виявлення якісного софту.

На WWDC компанія презентувала нові інструменти персоналізованих рекомендацій та маркетингові панелі. Очищення App Store від цифрового сміття має допомогти талановитим розробникам, які дійсно вкладають зусилля у свої продукти, швидше знаходити реальних клієнтів на платформі iOS.