Apple отключает целое поколение компьютеров: кто не получит macOS 27

На конференции WWDC 2026 Apple официально представила новую операционную систему macOS 27 Golden Gate. Главными фишками апдейта стали глубокая интеграция ИИ и полное прекращение поддержки целой эпохи компьютеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Конец эпохи Intel и жесткие лимиты для Siri

Важнейшим изменением в macOS 27 Golden Gate стало официальное прекращение поддержки компьютеров Mac на базе процессоров Intel. Начиная с действующей версии, система будет работать исключительно на фирменных чипах Apple Silicon.

Однако даже владельцы устройств на базе фирменных процессоров столкнулись с ограничениями. Разработчики ввели строгие системные требования для новых возможностей ИИ:

Ограничения Siri. Функция персонализации и кастомизации голоса Siri теперь доступна только на компьютерах с чипом M3 или новее.

Требования к памяти. Для работы ИИ необходимо иметь не менее 12 ГБ оперативной памяти. Из-за этого ограничения новые ИИ-фишки не будут поддерживать даже базовые модели, включая абсолютно новый MacBook Neo.

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Благодаря полному отказу от старого наследственного кода Intel разработчики обещают существенный прирост производительности. Даже базовые шестилетние ноутбуки на чипе M1 будут работать быстрее, а передача файлов через AirDrop и загрузка страниц в Safari станут мгновенными.

Кроме того, Apple полностью переписала алгоритмы Spotlight, исправив давнюю проблему с медленным поиском файлов.

Умный поиск и полная автоматизация

Apple Intelligence теперь интегрировано непосредственно в меню Spotlight и в отдельное одноименное приложение. Пользователи могут вести полноценный диалог с ассистентом прямо из поисковой строки.

Siri научилась понимать контекст: алгоритм может найти фото с конкретных дат, вытащить забытую ссылку из сообщений двухнедельной давности или самостоятельно написать черновик письма. Благодаря функции Visual Intelligence ИИ теперь буквально видит все, что происходит на экране Mac.

Существенные обновления получили и другие фирменные приложения:

Safari. Браузер научился самостоятельно создавать расширения с помощью ИИ, автоматически группировать вкладки и мониторить веб-страницы

Passwords. ИИ сможет самостоятельно заходить на сайты, где пароль пользователя был скомпрометирован, менять его на безопасный и автоматически обновлять данные в системной базе.

Shortcuts. Процесс создания быстрых команд полностью автоматизировали. Больше не нужно собирать цепочки действий вручную - достаточно текстом описать желаемый результат (например, "устанавливай будильник каждый вечер в зависимости от первого события в календаре на завтра").

Image Playground. Инструмент генерирования изображений научился создавать фотореалистичные картинки. Для пользователей будут действовать ежедневные лимиты, которые можно расширить с помощью подписки iCloud+.

Отдельное внимание уделили интерфейсу Liquid Glass. После многочисленных жалоб на плохую читабельность в предыдущей версии macOS 26 Tahoe Apple добавила специальный ползунок для регулировки прозрачности и оттенков окон.

Также разработчики унифицировали пропорции программных окон и сделали иконки приложений более четкими. Дополнительно Apple представила обновленный инструмент Screen Time для повышения безопасности детей во время пользования компьютером.