iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работают

Хотя большинство пользователей, вероятно, запомнят iOS 26 по визуальному редизайну Liquid Glass, обновление принесет и два новых системных приложения, которые появятся на главном экране iPhone уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Apple Games (единый центр для игр)

Впервые в истории iPhone получит отдельное приложение для игр - Apple Games. Оно станет аналогом уже привычных медиасервисов вроде Apple TV, Apple Music или Apple Podcasts.

Что предлагает новое приложение:

Главная вкладка (Home) будет показывать персональные рекомендации, важные события в играх и быстрый доступ к вашим любимым тайтлам

Arcade - контент из подписки Apple Arcade, аналогично тому, что сейчас представлено в App Store

Play Together - совместные игры, челленджи и активность друзей по Game Center

Library - ваша личная коллекция игр, достижения и сохранения.

Apple Games появится не только на iPhone, но и на iPad и Mac уже этой осенью.

Apple Games app (фото: Apple)

Preview

Другое важное нововведение - приложение Preview, которое до сих пор было эксклюзивом macOS. В iOS 26 оно станет доступным и на iPhone, и на iPad.

Возможности приложения:

Просмотр и редактирование PDF-документов и изображений из iCloud, памяти устройства или файлового менеджера

Инструменты редактирования: обрезка, поворот, масштабирование

Сканирование документов

Автозаполнение PDF-форм

Создание новых изображений с нуля или из буфера обмена.

Preview использует обновленный интерфейс просмотра документов, впервые представленный в iPadOS 18, и будет открываться по умолчанию для соответствующих форматов из приложения Файлы.

Приложение Preview (фото: Apple)

Что это значит

С выходом iOS 26 Apple продолжает расширять экосистему встроенных приложений.

Apple Games усиливает позиции компании в мобильном гейминге, предлагая игрокам более удобную навигацию и социальные функции.

А Preview делает работу с документами на iPhone и iPad значительно удобнее, приближая опыт к macOS.