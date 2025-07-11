iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работают
Хотя большинство пользователей, вероятно, запомнят iOS 26 по визуальному редизайну Liquid Glass, обновление принесет и два новых системных приложения, которые появятся на главном экране iPhone уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Apple Games (единый центр для игр)
Впервые в истории iPhone получит отдельное приложение для игр - Apple Games. Оно станет аналогом уже привычных медиасервисов вроде Apple TV, Apple Music или Apple Podcasts.
Что предлагает новое приложение:
- Главная вкладка (Home) будет показывать персональные рекомендации, важные события в играх и быстрый доступ к вашим любимым тайтлам
- Arcade - контент из подписки Apple Arcade, аналогично тому, что сейчас представлено в App Store
- Play Together - совместные игры, челленджи и активность друзей по Game Center
- Library - ваша личная коллекция игр, достижения и сохранения.
Apple Games появится не только на iPhone, но и на iPad и Mac уже этой осенью.
Apple Games app (фото: Apple)
Preview
Другое важное нововведение - приложение Preview, которое до сих пор было эксклюзивом macOS. В iOS 26 оно станет доступным и на iPhone, и на iPad.
Возможности приложения:
- Просмотр и редактирование PDF-документов и изображений из iCloud, памяти устройства или файлового менеджера
- Инструменты редактирования: обрезка, поворот, масштабирование
- Сканирование документов
- Автозаполнение PDF-форм
- Создание новых изображений с нуля или из буфера обмена.
Preview использует обновленный интерфейс просмотра документов, впервые представленный в iPadOS 18, и будет открываться по умолчанию для соответствующих форматов из приложения Файлы.
Приложение Preview (фото: Apple)
Что это значит
С выходом iOS 26 Apple продолжает расширять экосистему встроенных приложений.
Apple Games усиливает позиции компании в мобильном гейминге, предлагая игрокам более удобную навигацию и социальные функции.
А Preview делает работу с документами на iPhone и iPad значительно удобнее, приближая опыт к macOS.
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