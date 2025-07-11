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iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работают

Пятница 11 июля 2025 14:20
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iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работают Apple делает ставку на игры и документы (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Хотя большинство пользователей, вероятно, запомнят iOS 26 по визуальному редизайну Liquid Glass, обновление принесет и два новых системных приложения, которые появятся на главном экране iPhone уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Apple Games (единый центр для игр)

Впервые в истории iPhone получит отдельное приложение для игр - Apple Games. Оно станет аналогом уже привычных медиасервисов вроде Apple TV, Apple Music или Apple Podcasts.

Что предлагает новое приложение:

  • Главная вкладка (Home) будет показывать персональные рекомендации, важные события в играх и быстрый доступ к вашим любимым тайтлам
  • Arcade - контент из подписки Apple Arcade, аналогично тому, что сейчас представлено в App Store
  • Play Together - совместные игры, челленджи и активность друзей по Game Center
  • Library - ваша личная коллекция игр, достижения и сохранения.

Apple Games появится не только на iPhone, но и на iPad и Mac уже этой осенью.

iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работаютiOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работаютApple Games app (фото: Apple)

Preview

Другое важное нововведение - приложение Preview, которое до сих пор было эксклюзивом macOS. В iOS 26 оно станет доступным и на iPhone, и на iPad.

Возможности приложения:

  • Просмотр и редактирование PDF-документов и изображений из iCloud, памяти устройства или файлового менеджера
  • Инструменты редактирования: обрезка, поворот, масштабирование
  • Сканирование документов
  • Автозаполнение PDF-форм
  • Создание новых изображений с нуля или из буфера обмена.

Preview использует обновленный интерфейс просмотра документов, впервые представленный в iPadOS 18, и будет открываться по умолчанию для соответствующих форматов из приложения Файлы.

iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работаютiOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работаютПриложение Preview (фото: Apple)

Что это значит

С выходом iOS 26 Apple продолжает расширять экосистему встроенных приложений.

Apple Games усиливает позиции компании в мобильном гейминге, предлагая игрокам более удобную навигацию и социальные функции.

А Preview делает работу с документами на iPhone и iPad значительно удобнее, приближая опыт к macOS.

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