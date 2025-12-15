Apple официально выпустила iOS 26.2: что нового и почему стоит обновить iPhone
После нескольких недель бета-тестирования Apple официально выпустила iOS 26.2 для всех пользователей iPhone. Обновление принесло новые функции для Apple Music и Apple Podcasts, доработки дизайна Liquid Glass, изменения для CarPlay и ряд других улучшений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Основные нововведения iOS 26.2
Напоминания
В приложении "Напоминания" появилась долгожданная функция Urgent ("Срочно"). Теперь для важных задач можно включить сигнал тревоги, который сработает в момент дедлайна. Это дополнительный способ не забыть о срочных делах.
В приложение "Напоминания" добавлена долгожданная опция "Срочно" (фото: 9to5Mac)
Apple Music
Apple улучшила одну из ключевых функций сервиса - тексты песен. В iOS 26.2 тексты композиций теперь доступны офлайн, если трек сохранен на устройстве. Работают все функции, включая перевод и синхронизацию строк с музыкой.
Также упрощен доступ к плейлисту "Избранное", а новые релизы становятся доступны для прослушивания сразу после выхода.
Apple Podcasts
Обновление добавляет сразу три заметные функции:
Автоматические главы для подкастов, которые генерируются с помощью искусственного интеллекта. Если автор подкаста добавляет собственные главы, они имеют приоритет над ИИ.
Podcast Mentions - новая функция, которая автоматически показывает ссылки на подкасты, упомянутые в выпуске, прямо в плеере и тексте расшифровки.
Улучшенная навигация по эпизодам благодаря новым главам.
В Apple Podcasts добавлены три новые функции (фото: 9to5Mac)
Sleep Score (оценка сна)
Совместно с watchOS 26.2 Apple пересмотрела систему оценки сна для Apple Watch. Пользователи жаловались, что прежняя шкала была слишком "мягкой", поэтому критерии стали строже.
Старые уровни:
- Очень низкий уровень: 0-29 баллов
- Минимальный уровень: 30-49 пунктов
- Нормальный: 50-69 баллов
- Максимум: 70-89 баллов
- Отлично: 90-100 баллов.
Новые уровни (iOS 26.2 и watchOS 26.2):
- Очень низкий уровень: 0-40 баллов
- Минимальный уровень: 41-60 пунктов
- Нормальный: 61-80 баллов
- Высокий балл: 81-95
- Очень высокий балл: 96-100 баллов.
Apple News
Приложение News получило изменения в дизайне. На главной вкладке “Сегодня” появились отдельные кнопки быстрого доступа к разделам: “Спорт”, “Головоломки”, “Политика” и “Еда”.
Также добавлена новая вкладка “Подписки”, где собраны избранные источники, сохраненные материалы и история просмотров. Раздел "Поиск" упростили, сделав акцент на рекомендациях.
В разделе "Сегодня" появились 4 кнопки для более быстрого доступа (фото: 9to5Mac)
Изменения для пользователей в ЕС
Обновление iOS 26.2 принесло как плюсы, так и минусы для пользователей в Евросоюзе.
Хорошая новость заключается в том, что Apple впервые запустила Live Translation с AirPods в ЕС. Функция была анонсирована еще в iOS 26, но ее запуск задержали из-за требований закона Digital Markets Act. В iOS 26.2 Apple получила разрешение регуляторов.
Но основная проблема в том, что из-за тех же требований DMA Apple удалила синхронизацию Wi-Fi-сетей между iPhone и Apple Watch. Теперь сохраненные сети больше не передаются автоматически - подключаться придется вручную на каждом устройстве.
Liquid Glass
Apple продолжает развивать фирменный дизайн Liquid Glass:
- На экране блокировки появился новый ползунок для настройки прозрачности часов
- Можно выбрать как более прозрачный, так и более плотный вариант отображения
- В приложении “Измерение” обновлен инструмент “Уровень” с новым визуальным оформлением
- Добавлены новые анимации для всплывающих меню и элементов управления.
Общесистемный переключатель Liquid Glass (фото: 9to5Mac)
Обновления CarPlay
В iOS 26.2 появились два заметных изменения:
- Возможность отключать закрепленные диалоги в приложении "Сообщения"
- Для некоторых автомобилей увеличено количество доступных стеков виджетов (у части пользователей появился третий).
Обновление CarPlay (фото: 9to5Mac)
Прочие изменения
Среди других нововведений:
- Новый раздел “Расширенные оповещения о безопасности” с предупреждениями о землетрясениях и угрозах
- Поддержка таблиц в Freeform
- Меню "Исключенные сайты" в приложении "Пароли"
- Новая функция доступности с миганием экрана при уведомлениях
- Улучшения в приложении Games: сортировка, фильтры, навигация с контроллеров.
Интерфейс функции "Расширенные оповещения безопасности" (фото: 9to5Mac)
Обновление iOS 26.2 уже доступно для загрузки через Настройки, Основные, Обновление ПО. Помимо новых функций, апдейт включает важные исправления безопасности, поэтому Apple рекомендует установить его как можно скорее.
Напомним, что Apple готовит iOS 27 с заметными изменениями, которые получат пользователи iPhone.
Также мы рассказывали о том, как включить эффект Liquid Glass в iOS 26 и обновить вид домашнего экрана, чтобы сделать интерфейс более удобным и стильным.
А еще мы объясняли, что говорят в Apple о влиянии обновлений iOS на скорость работы iPhone и возможном “замедлении” устройств.