Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhone

Понеділок 15 грудня 2025 15:45
Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhone iOS 26.2 доступна для всіх iPhone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Після кількох тижнів бета-тестування Apple офіційно випустила iOS 26.2 для всіх користувачів iPhone. Оновлення принесло нові функції для Apple Music і Apple Podcasts, доопрацювання дизайну Liquid Glass, зміни для CarPlay і низку інших поліпшень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Основні нововведення iOS 26.2

Нагадування

У додатку "Нагадування" з'явилася довгоочікувана функція Urgent ("Терміново"). Тепер для важливих завдань можна ввімкнути сигнал тривоги, який спрацює в момент дедлайну. Це додатковий спосіб не забути про термінові справи.

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneУ додаток "Нагадування" додано довгоочікувану опцію "Терміново" (фото: 9to5Mac)

Apple Music

Apple поліпшила одну з ключових функцій сервісу - тексти пісень. В iOS 26.2 тексти композицій тепер доступні офлайн, якщо трек збережено на пристрої. Працюють усі функції, включно з перекладом і синхронізацією рядків із музикою.

Також спрощено доступ до плейлиста "Вибране", а нові релізи стають доступні для прослуховування відразу після виходу.

Apple Podcasts

Оновлення додає відразу три помітні функції:

Автоматичні глави для подкастів, які генеруються за допомогою штучного інтелекту. Якщо автор подкасту додає власні глави, вони мають пріоритет над ШІ.

Podcast Mentions - нова функція, яка автоматично показує посилання на подкасти, згадані у випуску, прямо в плеєрі та тексті розшифровки.

Покращена навігація по епізодах завдяки новим розділам.

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneВ Apple Podcasts додано три нові функції (фото: 9to5Mac)

Sleep Score (оцінка сну)

Спільно з watchOS 26.2 Apple переглянула систему оцінки сну для Apple Watch. Користувачі скаржилися, що колишня шкала була занадто "м'якою", тому критерії стали суворішими.

Старі рівні:

  • Дуже низький рівень: 0-29 балів
  • Мінімальний рівень: 30-49 пунктів
  • Нормальний: 50-69 балів
  • Максимум: 70-89 балів
  • Відмінно: 90-100 балів.

Нові рівні (iOS 26.2 і watchOS 26.2):

  • Дуже низький рівень: 0-40 балів
  • Мінімальний рівень: 41-60 пунктів
  • Нормальний: 61-80 балів
  • Високий бал: 81-95
  • Дуже високий бал: 96-100 балів.

Apple News

Додаток News отримав зміни в дизайні. На головній вкладці "Сьогодні" з'явилися окремі кнопки швидкого доступу до розділів: "Спорт", "Головоломки", "Політика" і "Їжа".

Також додано нову вкладку "Підписки", де зібрані обрані джерела, збережені матеріали та історія переглядів. Розділ "Пошук" спростили, зробивши акцент на рекомендаціях.

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneУ розділі "Сьогодні" з'явилися 4 кнопки для більш швидкого доступу (фото: 9to5Mac)

Зміни для користувачів у ЄС

Оновлення iOS 26.2 принесло як плюси, так і мінуси для користувачів у Євросоюзі.

Хороша новина полягає в тому, що Apple вперше запустила Live Translation з AirPods в ЄС. Функція була анонсована ще в iOS 26, але її запуск затримали через вимоги закону Digital Markets Act. В iOS 26.2 Apple отримала дозвіл регуляторів.

Але основна проблема в тому, що через ті ж вимоги DMA Apple видалила синхронізацію Wi-Fi-мереж між iPhone і Apple Watch. Тепер збережені мережі більше не передаються автоматично - підключатися доведеться вручну на кожному пристрої.

Liquid Glass

Apple продовжує розвивати фірмовий дизайн Liquid Glass:

  • На екрані блокування з'явився новий повзунок для налаштування прозорості годинника
  • Можна вибрати як більш прозорий, так і більш щільний варіант відображення
  • У застосунку "Вимірювання" оновлено інструмент "Рівень" з новим візуальним оформленням
  • Додано нові анімації для спливаючих меню та елементів керування.

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneЗагальносистемний перемикач Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Оновлення CarPlay

В iOS 26.2 з'явилися дві помітні зміни:

  • Можливість відключати закріплені діалоги в додатку "Повідомлення"
  • Для деяких автомобілів збільшено кількість доступних стеків віджетів (у частини користувачів з'явився третій).

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneОновлення CarPlay (фото: 9to5Mac)

Інші зміни

Серед інших нововведень:

  • Новий розділ "Розширені сповіщення про безпеку" з попередженнями про землетруси і загрози
  • Підтримка таблиць у Freeform
  • Меню "Виключені сайти" в додатку "Паролі"
  • Нова функція доступності з миготінням екрана під час сповіщень
  • Покращення в додатку Games: сортування, фільтри, навігація з контролерів.

Apple офіційно випустила iOS 26.2: що нового і чому варто оновити iPhoneІнтерфейс функції "Розширені сповіщення безпеки" (фото: 9to5Mac)

Оновлення iOS 26.2 вже доступне для завантаження через Налаштування, Основні, Оновлення ПЗ. Крім нових функцій, апдейт містить важливі виправлення безпеки, тому Apple рекомендує встановити його якомога швидше.

Нагадаємо, що Apple готує iOS 27 з помітними змінами, які отримають користувачі iPhone.

Також ми розповідали про те, як увімкнути ефект Liquid Glass в iOS 26 і оновити вигляд домашнього екрана, щоб зробити інтерфейс зручнішим і стильнішим.

А ще ми пояснювали, що говорять в Apple про вплив оновлень iOS на швидкість роботи iPhone і можливе "уповільнення" пристроїв.

