Apple готовит iOS 27: раскрыты первые изменения, которые получат пользователи iPhone

Первые подробности о том, что ожидать от iOS 27 в следующем году, уже появились. По данным инсайдеров, Apple сделает акцент на стабильности и исправлении ошибок, но при этом добавит ряд новых функций Apple Intelligence.

РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac рассказывает, какие нововведения принесtт iOS 27 владельцам iPhone в 2026 году.

Когда Apple представит и выпустит iOS 27

Официальная премьера iOS 27 состоится на конференции разработчиков WWDC в июне. Обычно Apple проводит мероприятие в первой или второй неделе месяца. Именно там компания анонсирует новую версию операционной системы и откроет доступ к первой бете для разработчиков.

Даты WWDC за последние пять лет:

2021: 7-11 июня

2022: 6-10 июня

2023: 5-9 июня

2024: 10-14 июня

2025: 9-13 июня.

Публичная бета-версия iOS 27 станет доступна в июле 2026 года - владельцы iPhone смогут протестировать нововведения и отправить обратную связь Apple.

Если график не изменится, финальный релиз iOS 27 выйдет в сентябре. Для сравнения - даты релиза предыдущих крупных обновлений:

iOS 26: 15 сентября 2025 года

iOS 18: 16 сентября 2024 года

iOS 17: 18 сентября 2023 года

iOS 16: 12 сентября 2022 года.

Новые возможности iOS 27

Упор на стабильность и качество

Как сообщает Bloomberg, главным приоритетом Apple в iOS 27 станет "качество и базовая производительность". Такой подход ожидаем после нескольких лет масштабных обновлений - включая появление Apple Intelligence в iOS 18 и крупный редизайн Liquid Glass в iOS 26.

По данным Марка Гурмана, инженеры Apple в буквальном смысле "прочесывают" системы в поисках лишнего функционала, ошибок и любых возможностей для реального улучшения производительности. Идея - сделать "шаг назад", чтобы подготовить базу для дальнейших крупных обновлений.

Поддержка складного iPhone

Одним из ключевых направлений разработки iOS 27 станет адаптация системы под первый складной iPhone, релиз которого запланирован на сентябрь 2026 года. Устройство получит внутренний дисплей около 7,8 дюйма и внешний экран 5,5 дюйма.

Apple предстоит оптимизировать интерфейс, переработать логику работы системы под новый форм-фактор и внедрить функции, которые используют преимущества большого экрана.

Bloomberg пишет, что компания сделает приоритетом поддержку именно складной модели. Инсайдеры предполагают появление новых инструментов улучшенного мультизадачного режима.

Предполагаемый дизайн складного iPhone (фото: 9to5Mac)

Apple Intelligence

Как и в прошлые годы, новая версия iOS получит дополнительные функции Apple Intelligence.

Согласно Bloomberg, Apple разрабатывает новый ИИ-сервис внутри приложения "Здоровье". Компания хочет создать интеллектуального ассистента, который будет анализировать данные пользователя и частично "имитировать" консультацию с реальным врачом. Особенно актуально это для тех, кто использует Apple Watch и генерирует большое количество персональной статистики.

Обновленное приложение "Здоровье" также получит обучающие видеоролики, объясняющие выявленные тенденции.

Apple продолжает работу и над собственной ИИ-поисковой платформой, известной внутри компании как World Knowledge Answers. Этот инструмент должен стать альтернативой решениям вроде Perplexity и появиться в составе iOS 27.

Чего ждать пользователям iPhone

До официального анонса iOS 27 остается около семи месяцев, поэтому планы Apple могут еще измениться - некоторые функции могут быть урезаны, а другие, наоборот, добавлены.

Журналисты отмечают, что Apple предстоит сложная задача: одновременно улучшить стабильность системы, продолжить развитие Apple Intelligence и адаптировать iOS под совершенно новый форм-фактор iPhone. Если компании удастся выполнить все три задачи, это будет впечатляющим достижением.