ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple признала один из самых популярных iPhone "винтажным": какие еще устройства в списке

Среда 01 октября 2025 12:25
UA EN RU
Apple признала один из самых популярных iPhone "винтажным": какие еще устройства в списке Apple признала iPhone 11 Pro Max и все модели Apple Watch Series 3 "винтажными" (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple добавила iPhone 11 Pro Max в список "винтажных" устройств. При этом iPhone 11 Pro пока не вошел в перечень, что может указывать на то, что Apple дольше поставляла эту модель избранным реселлерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Несмотря на новый статус, iPhone 11 Pro Max остается совместимым с iOS 26.

Apple Watch Series 3 стали "винтажными" спустя 8 лет

Также сегодня в список "винтажных" устройств попали все модели Apple Watch Series 3, выпущенные в сентябре 2017 года. Смарт-часы оставались в продаже до сентября 2022 года в качестве бюджетного варианта.

Apple признала один из самых популярных iPhone &quot;винтажным&quot;: какие еще устройства в спискеiPhone 11 Pro Max (фото: Unsplash)

Примечательно, что Series 3 продавались даже тогда, когда Apple уже тестировала watchOS 9, которая не поддерживалась этими часами. Более того, Series 3 оказались настолько долгоживущими, что Apple Watch Series 4 были признаны "винтажными" раньше.

Apple признала один из самых популярных iPhone &quot;винтажным&quot;: какие еще устройства в спискеApple Watch Series 3 (фото: MacRumors)

Что значит статус "винтаж"

Apple присваивает устройству статус "винтажного", если прошло более пяти лет с момента прекращения его продаж. Такие гаджеты еще можно сдать в ремонт в сервисных центрах Apple и у авторизованных партнеров, но только при наличии деталей.

Полный список "винтажных" устройств на сегодня:

  • iPhone 11 Pro Max
  • Apple Watch Series 3 Aluminum, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Aluminum, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Edition (керамика), 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Edition (керамика), 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Nike, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Nike, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 42 мм.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня