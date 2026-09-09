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Apple назвала дату релізу iOS 27: які iPhone підтримуватимуть оновлену Siri

22:03 09.09.2026 Ср
2 хв
Старі iPhone поза грою?
aimg Ольга Завада
Apple назвала дату релізу iOS 27: які iPhone підтримуватимуть оновлену Siri Apple назвала деталі апдейту iOS 27 (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Apple назвала дату виходу фінальних версій iOS 27 та iPadOS 27, разом із якими користувачі отримають нову Siri AI. Цифрового асистента повністю переробили, а його нові можливості розробляли спільно з Google на базі мовних моделей Gemini.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Event.

Нові можливості Siri AI та партнерство з Google

Перші тести показують, що оновлений асистент здатний виконувати складні багатокрокові вказівки та відповідати на розгорнуті запитання.

Утім, використання складних хмарних алгоритмів матиме добові обмеження. Для користувачів із передплатою iCloud+ Apple передбачила розширені ліміти на використання таких інструментів.

Окрім англійської мови, яка доступна відразу, вже у жовтні Siri AI заговорить ще п'ятьма мовами:

  • французькою;
  • японською;
  • корейською;
  • португальською;
  • іспанською.
Читайте більше: Головний сюрприз презентації Apple: чому базового iPhone 18 не буде

Які пристрої підтримуватимуть Siri AI?

Через високі вимоги до обчислювальної потужності розумний асистент буде доступний лише на відносно нових девайсах.

До переліку сумісних пристроїв увійшли:

Смартфони - починаючи з iPhone 15 Pro та 15 Pro Max (2023 рік), а також усі моделі лінійок iPhone 17, iPhone Air та нові iPhone 18;

Планшети - останній iPad mini, а також моделі iPad Air та iPad Pro на базі чипів Apple M1 або новіших;

Фішка - точність розпізнавання - на новіших моделях (починаючи з iPhone 17) локальні моделі працюватимуть швидше, забезпечуючи точніше диктування та розпізнавання мови.

Інші нововведення iOS 27

Окрім штучного інтелекту, в iOS 27 та iPadOS 27 суттєво оновили візуальну мову дизайну під назвою Liquid Glass, розширили набір функцій для батьківського контролю та безпеки дітей, а також оптимізували загальну продуктивність систем.

Очікується, що в один день із мобільними ОС вийдуть оновлення macOS 27 та watchOS 27.

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