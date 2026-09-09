Apple назвала дату релізу iOS 27: які iPhone підтримуватимуть оновлену Siri
Apple назвала дату виходу фінальних версій iOS 27 та iPadOS 27, разом із якими користувачі отримають нову Siri AI. Цифрового асистента повністю переробили, а його нові можливості розробляли спільно з Google на базі мовних моделей Gemini.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Event.
Нові можливості Siri AI та партнерство з Google
Перші тести показують, що оновлений асистент здатний виконувати складні багатокрокові вказівки та відповідати на розгорнуті запитання.
Утім, використання складних хмарних алгоритмів матиме добові обмеження. Для користувачів із передплатою iCloud+ Apple передбачила розширені ліміти на використання таких інструментів.
Окрім англійської мови, яка доступна відразу, вже у жовтні Siri AI заговорить ще п'ятьма мовами:
- французькою;
- японською;
- корейською;
- португальською;
- іспанською.
Які пристрої підтримуватимуть Siri AI?
Через високі вимоги до обчислювальної потужності розумний асистент буде доступний лише на відносно нових девайсах.
До переліку сумісних пристроїв увійшли:
Смартфони - починаючи з iPhone 15 Pro та 15 Pro Max (2023 рік), а також усі моделі лінійок iPhone 17, iPhone Air та нові iPhone 18;
Планшети - останній iPad mini, а також моделі iPad Air та iPad Pro на базі чипів Apple M1 або новіших;
Фішка - точність розпізнавання - на новіших моделях (починаючи з iPhone 17) локальні моделі працюватимуть швидше, забезпечуючи точніше диктування та розпізнавання мови.
Інші нововведення iOS 27
Окрім штучного інтелекту, в iOS 27 та iPadOS 27 суттєво оновили візуальну мову дизайну під назвою Liquid Glass, розширили набір функцій для батьківського контролю та безпеки дітей, а також оптимізували загальну продуктивність систем.
Очікується, що в один день із мобільними ОС вийдуть оновлення macOS 27 та watchOS 27.