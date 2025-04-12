Apple может выдохнуть? Трамп отменил пошлины на смартфоны и компьютеры

Торговые пошлины на импорт в США

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявляла, что, по мнению президента США Дональда Трампа, производство iPhone можно перенести в США.

Однако после того, как США ввели дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран, оказалось, что стоимость iPhone может увеличится на 30-40%.

Пекин практически сразу же после повышения тарифов призвал США отменить свое решение и ввел ответные тарифы. Этот шаг не понравился президенту США Дональду Трампу. Поэтому американский лидер еще несколько раз повысил тарифы против Китая. По состоянию на сейчас они составляют 145%.

В связи с этими действиями на днях Apple вывез из Индии 600 тонн "айфонов", чтобы обойти новые пошлины.

Заметим, что недавно западные СМИ сообщали, что из-за тарифной "войны" с Китаем США на Рождество могут остаться без елок и украшений.

Добавим, что также сообщалось, что американцы останутся без новых "Ягуаров" из-за пошлин Трампа.

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