Тарифная война с Китаем: на Рождество США могут остаться без елок и украшений, - Reuters

Американцы на Рождество могут остаться без елок и украшений. Такими могут быть последствия пошлин президента США Дональда Трампа против Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайские производители пластиковых елок и других праздничных декораций сообщают, что заказы от американских клиентов, которые являются критически важными для их бизнеса, должны были поступать уже сейчас. Однако из-за резкого повышения импортных тарифов этого не произошло.

По данным издания, американские розничные продавцы почти полностью зависят от Китая в вопросе поставок рождественских декораций, закупая там около 87% таких товаров. Китайские фабрики также сильно зависят от рынка США, где они продают половину своей продукции.

Цюнь Инь, которая руководит фабрикой искусственных елок в восточном городе Цзиньхуа, заявила, что в этом году ни один из ее американских клиентов не сделал заказ.

"Конечно, все из-за тарифов. Обычно к середине апреля все заказы уже финализируются, но сейчас... трудно сказать, придут ли заказы. Возможно, американские клиенты в этом году ничего не купят", - подчеркнула она.

Джессика Го, которая также руководит фабрикой елок в Цзиньхуа, сказала, что ее недавно сообщил важный американский клиент, что они приостанавливают заказ на сумму 3 миллиона юаней, что эквивалентно около 408 тысячам долларов.

Может ли США покупать игрушки и елки вне Китая

По данным издания, поставки из других стран, кроме Китая, будут трудными. Ведь вторым по величине экспортером рождественских декораций в США является Камбоджа, которая производит 5,5% таких товаров. Однако и здесь на прошлой неделе Трамп ввел тариф на импорт. Он составил 49%.

Между тем исполнительный директор Американской ассоциации производителей рождественских елок Джами Уорнер отметила, что перемещение производства в США, которое является одной из целей Трампа при введении тарифов, невозможно.

"Их точно нельзя изготовить в США. Здесь нет производства, технологий, рабочей силы", - сказала Уорнер.

Она ожидает значительного повышения цен и заявляет, что 80% всех рождественских елок в США являются искусственными. По ее данным, большинство елок с подсветкой, которые сейчас представлены на рынке США, производились в Китае.