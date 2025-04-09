Тарифная война с Китаем: на Рождество США могут остаться без елок и украшений, - Reuters
Американцы на Рождество могут остаться без елок и украшений. Такими могут быть последствия пошлин президента США Дональда Трампа против Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайские производители пластиковых елок и других праздничных декораций сообщают, что заказы от американских клиентов, которые являются критически важными для их бизнеса, должны были поступать уже сейчас. Однако из-за резкого повышения импортных тарифов этого не произошло.
По данным издания, американские розничные продавцы почти полностью зависят от Китая в вопросе поставок рождественских декораций, закупая там около 87% таких товаров. Китайские фабрики также сильно зависят от рынка США, где они продают половину своей продукции.
Цюнь Инь, которая руководит фабрикой искусственных елок в восточном городе Цзиньхуа, заявила, что в этом году ни один из ее американских клиентов не сделал заказ.
"Конечно, все из-за тарифов. Обычно к середине апреля все заказы уже финализируются, но сейчас... трудно сказать, придут ли заказы. Возможно, американские клиенты в этом году ничего не купят", - подчеркнула она.
Джессика Го, которая также руководит фабрикой елок в Цзиньхуа, сказала, что ее недавно сообщил важный американский клиент, что они приостанавливают заказ на сумму 3 миллиона юаней, что эквивалентно около 408 тысячам долларов.
Может ли США покупать игрушки и елки вне Китая
По данным издания, поставки из других стран, кроме Китая, будут трудными. Ведь вторым по величине экспортером рождественских декораций в США является Камбоджа, которая производит 5,5% таких товаров. Однако и здесь на прошлой неделе Трамп ввел тариф на импорт. Он составил 49%.
Между тем исполнительный директор Американской ассоциации производителей рождественских елок Джами Уорнер отметила, что перемещение производства в США, которое является одной из целей Трампа при введении тарифов, невозможно.
"Их точно нельзя изготовить в США. Здесь нет производства, технологий, рабочей силы", - сказала Уорнер.
Она ожидает значительного повышения цен и заявляет, что 80% всех рождественских елок в США являются искусственными. По ее данным, большинство елок с подсветкой, которые сейчас представлены на рынке США, производились в Китае.
Пошлины Трампа
Заметим, что в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов на импортные товары из более 180 стран, включая Китай и Европейский Союз.
Эти тарифы предусматривали базовую ставку в 10% на все импортные товары, с дополнительными повышенными ставками для отдельных стран, таких как 104% на китайские товары и 20% на товары из ЕС.
Администрация Трампа обосновывала эти меры необходимостью уменьшения торгового дефицита США и стимулирования внутреннего производства.
Однако эти действия вызвали значительную критику со стороны экономистов и международных партнеров, которые предупреждали о возможных негативных последствиях для мировой экономики и риск глобальной рецессии.
Некоторые страны, попавшие под действие новых тарифов, выразили готовность к переговорам. Однако Трамп резко высказался о попытках заключить с США торговое соглашение.
Американский лидер заявил, что некоторые страны звонят ему и "целуют в задницу" ради нового торгового соглашения.
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