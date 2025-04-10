Apple вывез из Индии 600 тонн "айфонов", чтобы обойти пошлины Трампа, - Reuters

Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки в США из Индии 600 тонн смартфонов iPhone. Технологический гигант решил обойти пошлины президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стратегия американского производителя смартфонов направлена на наращивание запасов своих популярных iPhone в США, одном из крупнейших рынков для него.

Аналитики предупреждают, что цены на iPhone в США могут резко вырасти, учитывая высокую зависимость Apple от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Эта цифра намного превышает пошлину в 26% на импорт из Индии, которая, однако, сейчас приостановлена после того, как на этой неделе Трамп объявил о 90-дневной паузе, исключающей Китай.

Apple "хотел обойти пошлину", сказал один из источников, знакомых с планами.

"Зеленый коридор"

Компания просила от индийских аэропортов сокращение времени, необходимого для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном штате Тамилнад, до шести часов. Раньше оно составляло 30 часов, добавил источник.

По словам источника, так называемая схема "зеленого коридора" в аэропорту индийского производственного центра скопирована с модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая.

По словам источника и представителя индийского правительства, с марта вылетело около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них - на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин.

По данным Reuters, вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов, что означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 миллиона iPhone, с учетом веса упаковки.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год по всему миру, при этом, по оценкам Counterpoint Research, пятая часть общего импорта iPhone в США в настоящее время поступает из Индии, а остальная часть - из Китая.