Тарифы Трампа могут поднять цену на iPhone до 2300 долларов, - Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел масштабные тарифы на импорт из разных стран, что может существенно изменить глобальный рынок торговли. В частности, могут значительно вырасти цены на iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По оценкам аналитиков, потребительские товары, такие как iPhone, могут подорожать на 30-40%, если Apple переложит дополнительные расходы на покупателей.

Reuters отмечает, что большинство моделей iPhone до сих пор производятся в Китае, на импорт из которого США наложили пошлину в размере 54%. Если эти тарифы останутся в силе, Apple придется решать: покрыть расходы самостоятельно или переложить их на клиентов.

Сколько может стоить iPhone

Apple ежегодно продает более 220 миллионов iPhone в США, Китае и Европе. По подсчетам аналитиков Rosenblatt Securities, цены на некоторые модели могут вырасти более чем на 40%.

Базовая модель iPhone 16, которая сейчас стоит 799 долларов, может подорожать до 1142 долларов (увеличение на 43%);

iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном и 1 ТБ памяти, который сейчас продается за 1599 долларов, может подскочить в цене почти до 2300 долларов;

Даже доступный iPhone 16e, выпущенный в феврале за 599 долларов, может вырасти до 856 долларов.

Сможет ли Apple избежать подорожания

Во время первого президентского срока Трамп уже вводил тарифы на китайский импорт, чтобы стимулировать компании перенести производство в США или соседние страны, такие как Мексика. Тогда Apple удалось получить определенные льготы, но на этот раз таких исключений пока не было, отмечает издание.

Несмотря на то, что часть производства Apple перенесла во Вьетнам и Индию, эти страны также получили новые пошлины от США - 46% для Вьетнама и 26% для Индии. Чтобы компенсировать потери, компания вынуждена будет поднять цены на 30% и более, подсчитали аналитики.

Отраслевые эксперты считают, что повышение цен может повлиять на продажи iPhone. Значительное подорожание может заставить покупателей искать альтернативы. Это даст преимущество Samsung, поскольку Южная Корея получила значительно более низкие пошлины, чем Китай, где производятся все iPhone для США.