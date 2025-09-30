Apple может провести еще одну осеннюю презентацию: какие новинки покажут

Ежегодная презентация iPhone уже позади, однако слухи указывают, что до конца года Apple может выпустить еще несколько продуктов. Вопрос - будет ли для этого отдельное октябрьское мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Традиция осенних анонсов

Apple проводила октябрьские ивенты не каждый год.

2021

Компания показала 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max, AirPods 3 и новые цвета HomePod mini.

2022

Новинки вышли без презентации, в формате пресс-релизов: iPad Pro на базе M2, iPad 10 и Apple TV 4K третьего поколения.

2023

Полноценное мероприятие: новые MacBook Pro с M3, M3 Pro и M3 Max, а также iMac с M3.

2024

Снова без сцены: через пресс-релизы Apple представила MacBook Pro с M4, iMac и Mac mini на базе M4.

Что ждут в 2025 году

По данным Bloomberg, Apple планирует представить iPad Pro с чипом M5 уже в этом году. Вероятность октябрьской презентации высокая, ведь все предыдущие модели - от M1 до M4 - анонсировались именно на мероприятиях.

Также в этом году ожидается обновление гарнитуры Vision Pro с M5.

Новые MacBook Pro с M5, M5 Pro и M5 Max, как предполагается, уйдут в массовое производство в ближайшее время, но появятся только в начале 2026 года.

Возможные анонсы от Apple

Среди устройств, которые могут показать уже в октябре: