Главная » Бизнес » Tech

Apple может провести еще одну осеннюю презентацию: какие новинки покажут

Вторник 30 сентября 2025 14:15
UA EN RU
Apple может провести еще одну осеннюю презентацию: какие новинки покажут Apple может устроить октябрьский ивент (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Ежегодная презентация iPhone уже позади, однако слухи указывают, что до конца года Apple может выпустить еще несколько продуктов. Вопрос - будет ли для этого отдельное октябрьское мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Традиция осенних анонсов

Apple проводила октябрьские ивенты не каждый год.

2021

Компания показала 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max, AirPods 3 и новые цвета HomePod mini.

2022

Новинки вышли без презентации, в формате пресс-релизов: iPad Pro на базе M2, iPad 10 и Apple TV 4K третьего поколения.

2023

Полноценное мероприятие: новые MacBook Pro с M3, M3 Pro и M3 Max, а также iMac с M3.

2024

Снова без сцены: через пресс-релизы Apple представила MacBook Pro с M4, iMac и Mac mini на базе M4.

Что ждут в 2025 году

По данным Bloomberg, Apple планирует представить iPad Pro с чипом M5 уже в этом году. Вероятность октябрьской презентации высокая, ведь все предыдущие модели - от M1 до M4 - анонсировались именно на мероприятиях.

Также в этом году ожидается обновление гарнитуры Vision Pro с M5.

Новые MacBook Pro с M5, M5 Pro и M5 Max, как предполагается, уйдут в массовое производство в ближайшее время, но появятся только в начале 2026 года.

Возможные анонсы от Apple

Среди устройств, которые могут показать уже в октябре:

  • Apple TV - чип A17 Pro для обновленной Siri на базе Apple Intelligence, поддержка Wi-Fi 7 и, возможно, встроенная камера FaceTime
  • HomePod mini - новый процессор S9 или N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, вторая версия чипа Ultra-Wideband, новые цвета (например, красный)
  • AirTag - увеличенный радиус действия (до 3 раз), более защищенный динамик и оповещения о низком заряде
  • iPad Pro - M5 и сразу две фронтальные камеры, чтобы было удобно фотографировать и звонить в портретной и альбомной ориентации
  • Vision Pro - версия в Space Black, новый ремешок для большего комфорта и более быстрый процессор
  • MacBook Pro - возможный анонс только в январе 2026 года. Эксперты советуют подождать следующие модели, где ожидаются OLED-экраны и тонкий дизайн
  • Studio Display - обновленная версия с подсветкой mini-LED может выйти в конце 2025 года или в начале 2026 года
  • Отдельно аналитики упоминают более доступный MacBook на чипах A18 Pro или A19 Pro, но его релиз прогнозируют лишь на 2025-2026 годы.

Apple Гаджеты
