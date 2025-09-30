Apple може провести ще одну осінню презентацію: які новинки покажуть
Щорічна презентація iPhone уже позаду, проте чутки вказують, що до кінця року Apple може випустити ще кілька продуктів. Питання - чи буде для цього окремий жовтневий захід.
Традиція осінніх анонсів
Apple проводила жовтневі івенти не щороку.
2021
Компанія показала 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M1 Pro і M1 Max, AirPods 3 і нові кольори HomePod mini.
2022
Новинки вийшли без презентації, у форматі пресрелізів: iPad Pro на базі M2, iPad 10 і Apple TV 4K третього покоління.
2023
Повноцінний захід: нові MacBook Pro з M3, M3 Pro і M3 Max, а також iMac з M3.
2024
Знову без сцени: через пресрелізи Apple представила MacBook Pro з M4, iMac і Mac mini на базі M4.
Що чекають у 2025 році
За даними Bloomberg, Apple планує представити iPad Pro з чипом M5 уже цього року. Імовірність жовтневої презентації висока, адже всі попередні моделі - від M1 до M4 - анонсувалися саме на заходах.
Також цього року очікується оновлення гарнітури Vision Pro з M5.
Нові MacBook Pro з M5, M5 Pro і M5 Max, як передбачається, підуть у масове виробництво найближчим часом, але з'являться тільки на початку 2026 року.
Можливі анонси від Apple
Серед пристроїв, які можуть показати вже в жовтні:
- Apple TV - чип A17 Pro для оновленої Siri на базі Apple Intelligence, підтримка Wi-Fi 7 і, можливо, вбудована камера FaceTime
- HomePod mini - новий процесор S9 або N1 з підтримкою Wi-Fi 7, поліпшена якість звуку, друга версія чипа Ultra-Wideband, нові кольори (наприклад, червоний)
- AirTag - збільшений радіус дії (до 3 разів), більш захищений динамік і оповіщення про низький заряд
- iPad Pro - M5 і одразу дві фронтальні камери, щоб було зручно фотографувати і дзвонити в портретній і альбомній орієнтації
- Vision Pro - версія в Space Black, новий ремінець для більшого комфорту і швидший процесор
- MacBook Pro - можливий анонс тільки в січні 2026 року. Експерти радять почекати на наступні моделі, де очікуються OLED-екрани та тонкий дизайн
- Studio Display - оновлена версія з підсвічуванням mini-LED може вийти наприкінці 2025 року або на початку 2026 року
- Окремо аналітики згадують більш доступний MacBook на чипах A18 Pro або A19 Pro, але його реліз прогнозують лише на 2025-2026 роки.
