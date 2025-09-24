ua en ru
Apple готовит MacBook с чипом M5: когда выйдут новые устройства

Среда 24 сентября 2025 14:00
Apple готовит MacBook с чипом M5: когда выйдут новые устройства Дебют чипа Apple M5 уже не за горами (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple почти готова представить чип M5, и первые MacBook с ним должны появиться уже в ближайшее время.

РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac рассказывает, когда ждать новые модели M5 Mac, включая MacBook Pro и MacBook Air.

Презентация чипа M5 может состояться уже в октябре

По слухам, Apple представит свой процессор нового поколения M5 уже в октябре. Это может произойти во время отдельного мероприятия в октябре или через несколько дней презентаций новых продуктов.

Интересно, что чип может сначала появиться не в Macbook. Так же, как M4 дебютировал в iPad Pro, слухи указывают, что первым устройством с M5 может стать новый iPad Pro. Есть даже вероятность, что Apple Vision Pro получит M5.

Что касается Macbook, то одной из первых моделей с M5 может стать MacBook Pro, однако, по данным Bloomberg, его релиз может задержаться.

Исторически Apple запускает новые MacBook Pro осенью, поэтому было бы логично ожидать релиза M5 MacBook Pro в этом году. Однако журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что дебют M5 MacBook Pro намечен на начало 2026 года.

Когда это произойдет, M5 MacBook Pro будет доступен в привычных размерах 14 и 16 дюймов с нынешним дизайном корпуса. По традиции Apple, будут три версии чипа:

  • M5
  • M5 Pro
  • M5 Max

Кроме того, ожидается запуск M5 MacBook Air в начале 2026 года. Скорее всего, это произойдет в феврале-марте, примерно в то же время, что и M4 модель в этом году. M5 MacBook Air сохранит дизайн M4 с вариантами 13 и 15 дюймов.

Возможно, Apple подготовит и другие новые M5 Mac уже к концу 2025 или началу 2026 года. Наиболее вероятные кандидаты - Mac mini и iMac, однако пока слухи о M5 Mac сосредоточены исключительно на ноутбуках Apple.

