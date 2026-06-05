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Apple интегрирует сторонний ИИ в iMessage: что это значит для пользователей

12:14 05.06.2026 Пт
3 мин
Пользователи смогут управлять календарем, фотографиями и умным домом через обычные текстовые сообщения в iMessage
aimg Ольга Завада
ИИ-агент Poke официально появился в Apple (фото: Unsplash)

Американский стартап Poke успешно прошел строгий отбор Apple и интегрировал своего виртуального помощника в фирменный мессенджер компании. Такое решение не только упрощает пользование технологиями, но и открывает совершенно новый источник прибыли для Apple.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

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Что такое Poke и как он работает?

Проект Poke, созданный компанией The Interaction Company of California, запустился в марте этого года. Главная идея - упростить использование ИИ для людей, которые не имеют технических навыков и не умеют работать со сложными ИИ-системами вроде OpenClaw.

Пользователю не нужно скачивать отдельное приложение. Он просто пишет ИИ-агенту обычное текстовое сообщение, а тот помогает в повседневных делах:

  • планирует режим дня и управляет календарем;
  • отслеживает показатели здоровья и фитнеса;
  • контролирует устройства умного дома;
  • редактирует фотографии.

До сих пор сервис работал через обычные СМС, Telegram и в некоторых странах через WhatsApp. Теперь к этому перечню официально добавился iMessage.

Новая бизнес-модель для Apple

Для разработчиков и инвесторов важнейшей деталью стал способ монетизации. Сооснователь стартапа Марвин фон Хаген рассказал, что Poke будет платить Apple фиксированную комиссию за каждого пользователя, который общается с ИИ на платформе.

Точная сумма не разглашается, однако она значительно ниже тарифов компании Meta AI, которая существенно подняла цены на работу сторонних ИИ-агентов в WhatsApp из-за регуляторных правил ЕС.

Если такой формат станет массовым, Apple получит совершенно новый стабильный источник дохода, а ИИ-стартапам придется закладывать эти налоги в стоимость своих услуг.

Строгие стандарты безопасности

Процесс проверки и одобрения со стороны Apple длился несколько месяцев. Чтобы получить разрешение, стартап должен был выполнить ряд жестких условий:

  • Четко идентифицировать систему как ИИ, чтобы пользователи не путали ее с человеком;
  • Гарантировать возможность подключения реальной "живой" службы поддержки при необходимости;
  • Полностью переделать интерфейс под дизайн-код Apple - например, вместо обычных ссылок в тексте iMessage теперь отображает только превью-карты, а кнопки соответствуют фирменному стилю компании.

Сейчас Poke уже привлек 10 миллионов долларов дополнительных инвестиций от фондов Spark Capital, General Catalyst и других ангелов (в дополнение к прошлогодним 15 миллионам), а рыночная стоимость маленькой команды из 10 человек достигла 300 миллионов долларов.

Сейчас компания начинает рассылать первые приглашения для действующих пользователей, которые хотят перенести свой опыт общения с ИИ в iMessage.

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