Apple интегрирует сторонний ИИ в iMessage: что это значит для пользователей

Что такое Poke и как он работает?

Проект Poke, созданный компанией The Interaction Company of California, запустился в марте этого года. Главная идея - упростить использование ИИ для людей, которые не имеют технических навыков и не умеют работать со сложными ИИ-системами вроде OpenClaw.

Пользователю не нужно скачивать отдельное приложение. Он просто пишет ИИ-агенту обычное текстовое сообщение, а тот помогает в повседневных делах:

планирует режим дня и управляет календарем;

отслеживает показатели здоровья и фитнеса;

контролирует устройства умного дома;

редактирует фотографии.

До сих пор сервис работал через обычные СМС, Telegram и в некоторых странах через WhatsApp. Теперь к этому перечню официально добавился iMessage.

Новая бизнес-модель для Apple

Для разработчиков и инвесторов важнейшей деталью стал способ монетизации. Сооснователь стартапа Марвин фон Хаген рассказал, что Poke будет платить Apple фиксированную комиссию за каждого пользователя, который общается с ИИ на платформе.

Точная сумма не разглашается, однако она значительно ниже тарифов компании Meta AI, которая существенно подняла цены на работу сторонних ИИ-агентов в WhatsApp из-за регуляторных правил ЕС.

Если такой формат станет массовым, Apple получит совершенно новый стабильный источник дохода, а ИИ-стартапам придется закладывать эти налоги в стоимость своих услуг.

Строгие стандарты безопасности

Процесс проверки и одобрения со стороны Apple длился несколько месяцев. Чтобы получить разрешение, стартап должен был выполнить ряд жестких условий:

Четко идентифицировать систему как ИИ , чтобы пользователи не путали ее с человеком;

, чтобы пользователи не путали ее с человеком; Гарантировать возможность подключения реальной "живой" службы поддержки при необходимости;

при необходимости; Полностью переделать интерфейс под дизайн-код Apple - например, вместо обычных ссылок в тексте iMessage теперь отображает только превью-карты, а кнопки соответствуют фирменному стилю компании.

Сейчас Poke уже привлек 10 миллионов долларов дополнительных инвестиций от фондов Spark Capital, General Catalyst и других ангелов (в дополнение к прошлогодним 15 миллионам), а рыночная стоимость маленькой команды из 10 человек достигла 300 миллионов долларов.

Сейчас компания начинает рассылать первые приглашения для действующих пользователей, которые хотят перенести свой опыт общения с ИИ в iMessage.