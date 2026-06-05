Apple інтегрує сторонній ШІ в iMessage: що це означає для користувачів

Американський стартап Poke успішно пройшов суворий відбір Apple та інтегрував свого віртуального помічника у фірмовий месенджер компанії. Таке рішення не лише спрощує користування технологіями, а й відкриває абсолютно нове джерело прибутку для Apple.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Проєкт Poke, створений компанією The Interaction Company of California, запустився у березні цього року. Головна ідея - спростити використання ШІ для людей, які не мають технічних навичок і не вміють працювати зі складними ШІ-системами на кшталт OpenClaw.
Користувачеві не потрібно завантажувати окремий додаток. Він просто пише ШІ-агенту звичайне текстове повідомлення, а той допомагає у повсякденних справах:
Досі сервіс працював через звичайні СМС, Telegram та у деяких країнах через WhatsApp. Тепер до цього переліку офіційно додався iMessage.
Для розробників та інвесторів найважливішою деталлю став спосіб монетизації. Співзасновник стартапу Марвін фон Хаген розповів, що Poke платитиме Apple фіксовану комісію за кожного користувача, який спілкується з ШІ на платформі.
Точна сума не розголошується, проте вона значно нижча за тарифи компанії Meta AI, яка суттєво підняла ціни на роботу сторонніх ШІ-агентів у WhatsApp через регуляторні правила ЄС.
Якщо такий формат стане масовим, Apple отримає абсолютно нове стабільне джерело доходу, а ШІ-стартапам доведеться закладати ці податки у вартість своїх послуг.
Процес перевірки та схвалення з боку Apple тривав кілька місяців. Щоб отримати дозвіл, стартап мав виконати низку жорстких умов:
Наразі Poke вже залучив 10 мільйонів доларів додаткових інвестицій від фондів Spark Capital, General Catalyst та інших ангелів (на додачу до торішніх 15 мільйонів), а ринкова вартість маленької команди з 10 людей досягла 300 мільйонів доларів.
Наразі компанія починає розсилати перші запрошення для чинних користувачів, які хочуть перенести свій досвід спілкування з ШІ в iMessage.