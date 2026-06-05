Apple інтегрує сторонній ШІ в iMessage: що це означає для користувачів

Американський стартап Poke успішно пройшов суворий відбір Apple та інтегрував свого віртуального помічника у фірмовий месенджер компанії. Таке рішення не лише спрощує користування технологіями, а й відкриває абсолютно нове джерело прибутку для Apple.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Що таке Poke і як він працює?

Проєкт Poke, створений компанією The Interaction Company of California, запустився у березні цього року. Головна ідея - спростити використання ШІ для людей, які не мають технічних навичок і не вміють працювати зі складними ШІ-системами на кшталт OpenClaw.

Користувачеві не потрібно завантажувати окремий додаток. Він просто пише ШІ-агенту звичайне текстове повідомлення, а той допомагає у повсякденних справах:

планує режим дня та керує календарем;

відстежує показники здоров'я та фітнесу;

контролює пристрої розумного дому;

редагує фотографії.

Досі сервіс працював через звичайні СМС, Telegram та у деяких країнах через WhatsApp. Тепер до цього переліку офіційно додався iMessage.

Нова бізнес-модель для Apple

Для розробників та інвесторів найважливішою деталлю став спосіб монетизації. Співзасновник стартапу Марвін фон Хаген розповів, що Poke платитиме Apple фіксовану комісію за кожного користувача, який спілкується з ШІ на платформі.

Точна сума не розголошується, проте вона значно нижча за тарифи компанії Meta AI, яка суттєво підняла ціни на роботу сторонніх ШІ-агентів у WhatsApp через регуляторні правила ЄС.

Якщо такий формат стане масовим, Apple отримає абсолютно нове стабільне джерело доходу, а ШІ-стартапам доведеться закладати ці податки у вартість своїх послуг.

Суворі безпекові стандарти

Процес перевірки та схвалення з боку Apple тривав кілька місяців. Щоб отримати дозвіл, стартап мав виконати низку жорстких умов:

Чітко ідентифікувати систему як Ш І, щоб користувачі не плутали її з людиною;

І, щоб користувачі не плутали її з людиною; Гарантувати можливість підключення реальної "живої" служби підтримки за потреби;

за потреби; Повністю переробити інтерфейс під дизайн-код Apple - наприклад, замість звичайних посилань у тексті iMessage тепер відображає лише прев'ю-картки, а кнопки відповідають фірмовому стилю компанії.

Наразі Poke вже залучив 10 мільйонів доларів додаткових інвестицій від фондів Spark Capital, General Catalyst та інших ангелів (на додачу до торішніх 15 мільйонів), а ринкова вартість маленької команди з 10 людей досягла 300 мільйонів доларів.

Наразі компанія починає розсилати перші запрошення для чинних користувачів, які хочуть перенести свій досвід спілкування з ШІ в iMessage.