Apple готовится к презентации iPhone 17: когда состоится и какие новинки будут представлены

Как Apple проводит презентации

Apple традиционно устраивает свои крупные мероприятия в формате масштабных шоу. С 2020 года компания чаще всего использует предзаписанные видеоролики, которые показываются в штаб-квартире Apple Park в Купертино, а затем транслируются по всему миру.

На сцене обычно появляются глава компании Тим Кук и топ-менеджеры Apple, представляя ключевые новинки. После основной части приглашенные журналисты получают возможность протестировать устройства в демо-зоне.

Когда пройдет следующее мероприятие Apple

Презентация iPhone состоится 9 сентября. Apple официально подтвердила дату нового события.

Традиционно сентябрьские презентации Apple стартуют в 10:00 по калифорнийскому времени. Для Украины это будет 20:00 по Киеву.

Обычно такие мероприятия продолжаются от одного до двух часов. На сцене выступают глава компании Тим Кук и ключевые топ-менеджеры. Самые длинные презентации - это ежегодная конференция WWDC и сентябрьское событие. Для примера: презентация в сентябре 2024 года длилась 1 час 38 минут.

Что покажут на презентации

Новые iPhone

По данным отраслевых изданий, Apple готовит к анонсу четыре модели - стандартный iPhone 17, версии Pro и Pro Max, а также ультратонкий iPhone 17 Air.

Ожидаются процессоры A19/A19 Pro, дисплеи с технологией ProMotion во всей линейке, а также серьезные обновления камер: новый 48 Мп телефотообъектив и 24 Мп фронтальная камера для Pro-версий.

Apple Watch

Компания может представить Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. По слухам, смарт-часы получат более яркие дисплеи, улучшенную связность и расширенные функции для отслеживания здоровья.

AirPods Pro 3

В обновленных беспроводных наушниках ожидаются улучшенные сенсоры и звук, а также возможные функции, связанные со здоровьем.

Apple Intelligence и iOS 26

Отдельное внимание будет уделено следующему этапу развития фирменных AI-технологий - Apple Intelligence, которые интегрируются в новые версии операционных систем.