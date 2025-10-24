Apple готовит уникальные iPhone в ближайшие годы: что известно о новинках

Слухи о новых iPhone снова в центре внимания: в течении следующих трех лет Apple якобы выпустит складной iPhone, модель без рамок и раскладную модель. Информация появилась на корейской платформе Naver и основана на отчете исследовательской компании. Комментариев от Apple пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Складной iPhone

Эти данные пока не подтверждены, но интерес к ним огромен. По слухам, первый складной iPhone выйдет в 2026 году и будет складываться как книга. Устройство получит 7,8-дюймовый дисплей без складок, две камеры на задней стороне и Touch ID. В некоторых утечках также упоминается Face ID, встроенный в экран. Ожидаемая цена составит около 2 000 долларов.

Apple пока остается единственным крупным производителем смартфонов, не выпускающим складные модели.

Как может выглядеть складной iPhone (фото: MacRumors)

iPhone без рамок

Yeux1122 также сообщил, что в 2027 году Apple представит iPhone без рамок, приуроченный к 20-летию первого iPhone. Рамка обеспечивает структурную поддержку дисплея и предотвращает его повреждения при падении.

Новый iPhone будет выглядеть как "плоская конфета" и получит OLED-дисплей, изгибающийся по всем четырем краям, а также Face ID.

Идея полностью безрамочного iPhone обсуждается уже более десяти лет. По данным утечек, Apple рассматривала такой дизайн еще для iPhone 6 в 2014 году, а Samsung Display, которая производит большинство экранов для iPhone, начала работу над ним в 2023 году.

Как может выглядеть безрамочный iPhone (фото: MacRumors)

Раскладной iPhone

По информации Yeux1122, в 2028 году Apple может выпустить раскладной iPhone. В отличие от складного варианта, он будет складываться вертикально. Один из двух экранов будет использоваться для удобных функций с ИИ-ярлыками и отображения уведомлений.

Раскладной iPhone планируется как более стильная модель, ориентированная на женский и модный сегмент.

Снижение продаж iPhone Air

Apple уже экспериментировала с другими моделями. iPhone Air, самый тонкий iPhone на рынке, вышел в сентябре, но слухи указывают на слабый спрос. Сообщается, что Apple резко сократила производство почти до уровня "окончания выпуска" из-за низких продаж.