Выгорание iPhone 17: Apple объяснила, как сохранить оригинальный цвет смартфона
Пользователи iPhone 17 начали замечать, что корпус их устройств изменяет цвет. На Reddit и TikTok появились фото моделей Cosmic Orange, которые со временем приобрели розово-золотой оттенок, особенно на выступе камеры и по краям корпуса. Хотя примеры попадаются в сети, явление пока не стало массовым.
О том, почему iPhone 17 меняет оттенок и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Причина изменения цвета iPhone 17 Pro
Скорее всего, причиной изменения цвета стал контакт с чистящими средствами на основе перекиси водорода. Корпус iPhone 17 Pro выполнен из анодированного алюминия, который получает устойчивость к коррозии и равномерность цвета благодаря искусственной оксидной пленке.
Перекись водорода является сильным окислителем и может повреждать эту оксидную пленку, особенно при длительном или повторяющемся контакте. Это приводит к локальному изменению цвета, выцветанию или микроповреждениям на поверхности, что объясняет, почему изменение цвета наблюдается преимущественно на алюминиевой рамке и вокруг камеры, а не на задней стеклянной панели.
Цвет Cosmic Orange изменился на розово-золотой оттенок (фото: 9to5Mac)
Как избежать выгорания iPhone 17 Pro
Чтобы избежать нежелательной трансформации цвета iPhone 17 Pro, лучше следовать рекомендациям Apple и не использовать средства с отбеливателем или перекисью водорода.
На своем сайте поддержки Apple предупреждает:
- Не используйте средства с отбеливателем или перекисью водорода
- Избегайте попадания влаги в отверстия и не погружайте iPhone в чистящие средства
- После дезинфекции протрите устройство мягкой слегка влажной (от воды) безворсовой тканью.
