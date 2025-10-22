Выгорание iPhone 17: Apple объяснила, как сохранить оригинальный цвет смартфона

Пользователи iPhone 17 начали замечать, что корпус их устройств изменяет цвет . На Reddit и TikTok появились фото моделей Cosmic Orange, которые со временем приобрели розово-золотой оттенок, особенно на выступе камеры и по краям корпуса. Хотя примеры попадаются в сети, явление пока не стало массовым.

О том, почему iPhone 17 меняет оттенок и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Причина изменения цвета iPhone 17 Pro

Скорее всего, причиной изменения цвета стал контакт с чистящими средствами на основе перекиси водорода. Корпус iPhone 17 Pro выполнен из анодированного алюминия, который получает устойчивость к коррозии и равномерность цвета благодаря искусственной оксидной пленке.

Перекись водорода является сильным окислителем и может повреждать эту оксидную пленку, особенно при длительном или повторяющемся контакте. Это приводит к локальному изменению цвета, выцветанию или микроповреждениям на поверхности, что объясняет, почему изменение цвета наблюдается преимущественно на алюминиевой рамке и вокруг камеры, а не на задней стеклянной панели.

Цвет Cosmic Orange изменился на розово-золотой оттенок (фото: 9to5Mac)

Как избежать выгорания iPhone 17 Pro

Чтобы избежать нежелательной трансформации цвета iPhone 17 Pro, лучше следовать рекомендациям Apple и не использовать средства с отбеливателем или перекисью водорода.

На своем сайте поддержки Apple предупреждает: