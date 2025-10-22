ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Выгорание iPhone 17: Apple объяснила, как сохранить оригинальный цвет смартфона

Среда 22 октября 2025 16:10
Выгорание iPhone 17: Apple объяснила, как сохранить оригинальный цвет смартфона Apple объяснила, почему iPhone 17 меняет оттенок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Пользователи iPhone 17 начали замечать, что корпус их устройств изменяет цвет. На Reddit и TikTok появились фото моделей Cosmic Orange, которые со временем приобрели розово-золотой оттенок, особенно на выступе камеры и по краям корпуса. Хотя примеры попадаются в сети, явление пока не стало массовым.

О том, почему iPhone 17 меняет оттенок и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Причина изменения цвета iPhone 17 Pro

Скорее всего, причиной изменения цвета стал контакт с чистящими средствами на основе перекиси водорода. Корпус iPhone 17 Pro выполнен из анодированного алюминия, который получает устойчивость к коррозии и равномерность цвета благодаря искусственной оксидной пленке.

Перекись водорода является сильным окислителем и может повреждать эту оксидную пленку, особенно при длительном или повторяющемся контакте. Это приводит к локальному изменению цвета, выцветанию или микроповреждениям на поверхности, что объясняет, почему изменение цвета наблюдается преимущественно на алюминиевой рамке и вокруг камеры, а не на задней стеклянной панели.

Выгорание iPhone 17: Apple объяснила, как сохранить оригинальный цвет смартфонаЦвет Cosmic Orange изменился на розово-золотой оттенок (фото: 9to5Mac)

Как избежать выгорания iPhone 17 Pro

Чтобы избежать нежелательной трансформации цвета iPhone 17 Pro, лучше следовать рекомендациям Apple и не использовать средства с отбеливателем или перекисью водорода.

На своем сайте поддержки Apple предупреждает:

  • Не используйте средства с отбеливателем или перекисью водорода
  • Избегайте попадания влаги в отверстия и не погружайте iPhone в чистящие средства
  • После дезинфекции протрите устройство мягкой слегка влажной (от воды) безворсовой тканью.

Ранее мы рассказывали, что iOS 26 получит новые функции, включая погоду через спутник, обновленный интерфейс Liquid Glass и RCS-сообщения.

А еще у нас есть материал о том, как камера у iPhone 17 уступает смартфонам Google и почему это может быть заметно пользователям.

Также недавно эксперты назвали главную причину, по которой iPhone 17 не стоит покупать в 2025 году.

