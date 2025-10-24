Apple готує унікальні iPhone найближчими роками: що відомо про новинки

Чутки про нові iPhone знову в центрі уваги: протягом наступних трьох років Apple нібито випустить складаний iPhone, модель без рамок і розкладну модель. Інформація з'явилася на корейській платформі Naver і заснована на звіті дослідницької компанії. Коментарів від Apple поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

Складаний iPhone

Ці дані поки не підтверджені, але інтерес до них величезний. З чуток, перший складаний iPhone вийде у 2026 році і складатиметься як книжка. Пристрій отримає 7,8-дюймовий дисплей без складок, дві камери на задній стороні і Touch ID. У деяких витоках також згадується Face ID, вбудований в екран. Очікувана ціна складе близько 2 000 доларів.

Apple поки залишається єдиним великим виробником смартфонів, який не випускає складані моделі.

Як може виглядати складаний iPhone (фото: MacRumors)

iPhone без рамок

Yeux1122 також повідомив, що у 2027 році Apple представить iPhone без рамок, приурочений до 20-річчя першого iPhone. Рамка забезпечує структурну підтримку дисплея і запобігає його пошкодженню при падінні.

Новий iPhone матиме вигляд "плоскої цукерки" і отримає OLED-дисплей, що згинається по всіх чотирьох краях, а також Face ID.

Ідея повністю безрамкового iPhone обговорюється вже понад десять років. За даними витоків, Apple розглядала такий дизайн ще для iPhone 6 у 2014 році, а Samsung Display, яка виробляє більшість екранів для iPhone, почала роботу над ним у 2023 році.

Як може виглядати безрамковий iPhone (фото: MacRumors)

Розкладний iPhone

За інформацією Yeux1122, у 2028 році Apple може випустити розкладний iPhone. На відміну від складаного варіанту, він складатиметься вертикально. Один з двох екранів буде використовуватися для зручних функцій з ШІ-ярликами і відображення повідомлень.

Розкладний iPhone планується як більш стильна модель, орієнтована на жіночий і модний сегмент.

Зниження продажів iPhone Air

Apple вже експериментувала з іншими моделями. iPhone Air, найтонший iPhone на ринку, вийшов у вересні, але чутки вказують на слабкий попит. Повідомляється, що Apple різко скоротила виробництво майже до рівня "закінчення випуску" через низькі продажі.