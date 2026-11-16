Apple готовит смарт-очки, которые смогут заказать такси и перевести разговор: что известно

Apple готовит релиз первых смарт-очков под кодовым названием N50. Ожидается, что новинка будет показана на конференции WWDC в июне 2027 года, а продажи стартуют до конца того же года.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет Марка Гурмана для Bloomberg .

Как будут работать очки без экрана?

В отличие от гарнитур дополненной реальности новый гаджет Apple не будет иметь экрана, который проектирует изображение перед глазами пользователя. Управлять устройством можно будет с помощью голосового ассистента Siri.

Камеры интегрируют непосредственно в оправу, а рядом разместят световой индикатор, предупреждающий окружающих о работе устройства или процессе зарядки.

В настоящее время инженеры тестируют разные цвета и стили корпуса, уделяя особое внимание материалам, сенсорам и качеству звука.

Гаджет будет работать исключительно в паре с iPhone, поэтому поддержка смартфонов на базе Android не предусмотрена. При этом создавать отдельные приложения специально под очки не придется - вся логика связана с подключенным телефоном.

Читайте больше: Meta запускает Muse на Apple Watch и Android: какие возможности получат пользователи

Какие задачи будет выполнять устройство?

Благодаря сочетанию камер и обновленной Siri очки смогут анализировать окружающее пространство в реальном времени.

Пользователи смогут распознавать здания, переводить надписи или живые разговоры, ориентироваться на местности с помощью навигации и даже получать варианты рецептов, просто посмотрев на продукты в холодильнике.

Кроме визуальных подсказок, устройство возьмет на себя базовые коммуникации и управление сервисами, а именно:

Воспроизведение музыки, обычные телефонные звонки и аудиовызовы в FaceTime;

Работа с уведомлениями iPhone, календарем, напоминаниями и техникой умного дома;

Бытовые заказы голосом - от покупки билетов в кино или заказа кофе до вызова такси и бронирования столиков в ресторанах.

Чтобы последняя группа функций работала корректно, сторонним разработчикам следует интегрировать поддержку голосового управления через Siri в свои актуальные приложения для iPhone.

Не пропустите: Apple дополнительно зарабатывает на ИИ: какие программы получат платные лимиты

Почему запуск смарт-очков может задержаться?

Несмотря на то, что Apple уже определилась с большинством аппаратных компонентов будущих очков, проект сталкивается с внутренними трудностями.

По информации Марка Гурмана, разработка ПО и ИИ-систем отстает от планируемого графика. Именно задержки на этапе софта могут повлиять на финальные сроки выхода новинки в 2027 году.