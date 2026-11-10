Apple дополнительно зарабатывает на ИИ: какие программы получат платные лимиты

Apple начала отдельно продавать доступ к ИИ-функциям в своих профессиональных программах, фактически введя дополнительную плату за использование нейросети. Первым приложением с новой моделью стал Logic Pro.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac .

Отмечается, что в музыкальном редакторе Logic Pro пользователи могут докупить дополнительный объем ассистента за 49,99 доллара.

Пользователи, исчерпавшие месячный лимит использования помощника, теперь могут приобрести дополнительный объем в настройках приложения. Для этого необходимо открыть раздел Intelligence Features и выбрать пункт Show Usage».

Приобретенный пакет является разовой покупкой, а не новой ежемесячной подпиской, хотя основные функции ИИ по-прежнему требуют активной подписки Creator Studio стоимостью 12.99 доллара в месяц.

Условия использования и ограничения

Новые пакеты дополнительного объема для работы с ИИ привязываются к аккаунту Apple Account и не поддерживают семейный доступ. Дополнительный баланс тратится только после полного истощения стандартного ежемесячного лимита.

Неиспользованные остатки переносятся на следующие месяцы, но сгорают через 12 месяцев после покупки.

При этом Apple не указывает точное количество дополнительных запросов или диалогов, обеспечивающих пакет за 49.99 доллара, поскольку расход ресурса зависит от сложности задач.

Для других инструментов компания указывает минимальные ориентиры:

создание 50 изображений;

генерация 250 фигур;

создание 50 презентаций примерно по 8-10 слайдов;

подготовка заметок докладчика для 700 слайдов.

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Технологическая база и перспективы расширения

Примечательно, что интеллектуальные функции Creator Studio работают на базе сторонних моделей: ассистент Logic Pro и генерация изображений используют технологии Google Gemini, в то время как за создание презентаций отвечает OpenAI.

Дополнительные лимиты доступны только в Logic Pro, однако уже в ноябре с выходом обновлений Apple Creator Studio подобные предложения появятся в Final Cut Pro, Pixelmator Pro и офисном пакете iWork.

Аналитики отмечают, что подобная модель монетизации облачных ресурсов в будущем может распространиться и на другие серверные функции Apple Intelligence, в частности расширенные возможности Siri AI, Image Playground и инструменты редактирования в Фото.

Приобрести пакеты могут подписчики в 8 странах, среди которых Бразилия, Канада, Франция, Германия, Индия, Мексика, Великобритания и США.