Apple разрабатывает большое скаладное устройство, которое может работать на iPadOS, macOS или новой ОС. Выход проекта J312 может быть отложен до 2029 года, а цена устройства, по предварительным оценкам, составит от 3000 до 5000 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Какую систему рассматривают для нового складного устройства Apple?

Большое складное устройство на 19-20 дюймов, которое внутри компании обозначают как J312, ранее связывали прежде всего с iPadOS, однако вопрос платформы остается открытым.

Среди вероятных вариантов фигурируют iPadOS, macOS или же совершенно новая операционная система - и это при условии, что гаджет вообще дойдет до релиза.

По словам Марка Гурмана, аналитика Bloomberg, Apple якобы тестирует macOS на iPad в рамках внутренней разработки, но планы публичного запуска такой возможности остаются непонятными.

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Цена, форм-фактор и риски

На конец 2026 года устройство описывают как увеличенную версию iPhone Duo без внешнего дисплея. Его предварительная цена может составлять от 3000 до 5000 долларов.

Основные факторы, влияющие на судьбу проекта:

Стоимость и выход подходящих экранов: высокая цена и сложность производства больших складных дисплеев могут вообще помешать выходу устройства на рынок.

Смещение графика релиза: сначала Apple якобы планировала анонсировать устройство в 2027 году, но, как сообщалось, ориентир сместился на 2029 год.