Apple розробляє великий складаний пристрій, який може працювати на iPadOS, macOS або новій ОС. Вихід проєкту J312 можуть відкласти до 2029 року, а ціна пристрою, за попередніми оцінками, становитиме від 3000 до 5000 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Insider .

Яку систему розглядають для нового складаного пристрою Apple?

Великий складаний пристрій на 19-20 дюймів, який всередині компанії позначають як J312, раніше пов'язували передусім з iPadOS, проте питання платформи залишається відкритим.

Серед ймовірних варіантів фігурують iPadOS, macOS або ж цілком нова операційна система - і це за умови, що гаджет взагалі дійде до релізу.

За словами Марка Гурмана, аналітика Bloomberg, Apple нібито тестує macOS на iPad у межах внутрішньої розробки, але плани щодо публічного запуску такої можливості залишаються незрозумілими.

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Ціна, форм-фактор та ризики

Станом на кінець 2026 року пристрій описують як збільшену версію iPhone Duo без зовнішнього дисплея. Його попередня ціна може становити від 3000 до 5000 доларів.

Основні чинники, які впливають на долю проєкту:

Вартість і вихід придатних екранів: висока ціна та складність виробництва великих складаних дисплеїв можуть взагалі завадити виходу пристрою на ринок.

Зсув графіка релізу: спочатку Apple нібито планувала анонсувати пристрій у 2027 році, але, як повідомлялося, орієнтир змістився на 2029 рік.