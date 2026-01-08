Apple готовит сразу 5 новых устройств в 2026 году: что известно

2026 год может стать одним из самых насыщенных для Apple: по данным инсайдеров, компания планирует выпустить более 20 новых устройств . Большая часть - это обновления существующих линеек, однако ожидаются и пять полностью новых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

iPhone Fold

После многолетних слухов Apple наконец готовится представить первый складной iPhone.

Что известно:

форм-фактор книги, более широкий, чем высокий в раскрытом виде

внешний дисплей около 5,3 дюйма, внутренний - примерно 7,7 дюйма

ключевая инновация - отсутствие видимой складки на экране

титановый корпус толщиной около 4,5 мм в раскрытом виде и 9 мм в сложенном

вместо Face ID - Touch ID

четыре камеры: по фронтальной камере на каждом дисплее и две основные

ориентировочная цена - около 2000 долларов.

Предполагаемый дизайн iPhone Fold (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Apple Home Camera и, возможно, видеодомофон

Несмотря на давнее существование HomeKit, Apple долгое время не развивала собственную линейку устройств для умного дома. В этом году компания может изменить подход.

Ожидаются два новых продукта:

домашняя камера безопасности

видеодомофон (сроки менее определенные, но релиз возможен в 2026 году).

По данным Марка Гурмана, камера получит:

распознавание лиц

инфракрасные сенсоры для определения присутствия в комнате

тесную интеграцию с системой автоматизации - например, автоматическое отключение света при уходе человека или воспроизведение музыки для конкретного члена семьи.

Это может стать началом крупнейшего обновления экосистемы Apple Home.

Apple Glasses

Хотя Vision Pro пока не стал массовым устройством, Apple продолжает развивать направление носимой электроники. В конце года может состояться премьера принципиально нового продукта - Apple Glasses (или Apple Vision), которые поступят в продажу в 2027 году.

Основные особенности:

фокус на ИИ и Siri

встроенные камеры для фото и видео

динамики

чип уровня Apple Watch

глубокая интеграция с iPhone.

По сути, устройство станет аналогом Ray-Ban Meta, но с фирменной экосистемой Apple.

Apple продолжает развивать направление носимой электроники (иллюстративное фото: 9to5Mac)

HomePod Touch / HomePad

Весной ожидается еще один полностью новый продукт - HomePod Touch (или HomePad). Его релиз отложили, пока Apple не завершила обновление Siri с внедрением ИИ-функций.

По слухам, устройство получит:

квадратный 7-дюймовый дисплей

новую ОС homeOS с поддержкой приложений

виджеты наподобие режима StandBy в iPhone

камеру для FaceTime

модульные крепления

улучшенную Siri на базе ИИ

цену около 350 долларов.

Этой весной Apple может выпустить еще один совершенно новый продукт для дома (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Новый бюджетный MacBook

В ближайшие месяцы Apple может вернуть в линейку базовую модель MacBook, независимую от серий Air и Pro.

Что ожидается:

12,9-дюймовый экран - немного меньше, чем у самой компактной модели Air

процессор уровня iPhone - A18 Pro

яркие варианты цвета: синий, розовый, желтый, серебристый

ключевое преимущество - цена в диапазоне 599-699 долларов.

Бюджетный MacBook Apple (иллюстративное фото: 9to5Mac)