Бизнес » Tech

Apple готовит сразу три новых MacBook: что выйдет в 2026 году

Понедельник 01 декабря 2025 17:21
Apple готовит сразу три новых MacBook: что выйдет в 2026 году В 2026 году Apple может выпустить сразу три новых MacBook (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Начало нового года приближается, и вместе с ним в сети появились слухи о запуске нескольких новых моделей MacBook в начале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

MacBook Air с чипом M5

Самый популярный Mac от Apple получит обновление в начале 2026 года.

Следующее поколение MacBook Air будет оснащено чипом M5, но подробностей пока мало.

Ожидается, что M5 MacBook Air сохранит дизайн модели M4 и останется в размерах 13 и 15 дюймов. Возможно появление нового цвета вместо небесно-голубого, а также нескольких небольших улучшений.

В этом году модель M4 была выпущена в начале марта, поэтому новая версия, вероятно, появится в феврале-марте 2026 года.

MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max

Недавно вышел MacBook Pro с чипом M5, но только в версии 14 дюймов и без вариантов Pro или Max.

В начале следующего года Apple, как ожидается, выпустит более мощные версии 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Основное обновление, как и у текущей модели M5, коснется именно чипа, а также улучшений производительности SSD и увеличенной пропускной способности памяти.

Если вы планируете купить новый MacBook Pro, имейте в виду, что Apple разрабатывает полностью переработанную модель с чипом M6, которая может выйти уже в конце 2026 года.

Новый MacBook с 12,9-дюймовым экраном

В начале 2026 года ожидается выход еще более бюджетной модели Mac, вероятно, просто под названием MacBook.

Слухи о характеристиках нового MacBook:

  • Экран: 12,9 дюйма
  • Чип: A18 Pro
  • Цвета: серебристый, синий, розовый, желтый
  • Цена: около 599-699 долларов.

Хотя платформа Mac уже достаточно зрелая, Apple понимает, что многие пользователи iPhone по-прежнему выбирают ПК или Chromebook вместо Mac. Возможно, эта бюджетная модель сможет изменить ситуацию.

Раннее мы писали о 6 ключевых преимуществах MacBook Air, которые могут удивить даже опытных пользователей Windows.

Читайте также о 10 функциях iPhone 18 Pro, которые способны сделать новинку главным хитом Apple в 2026 году.

А еще у нас есть материал о том, какой фактор может обеспечить Apple прорыв и успех в 2026 году.

