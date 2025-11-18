Apple готовит большое обновление iPad: что выйдет в 2026 году и когда

Apple в прошлом месяце представила новый iPad Pro на базе чипа M5, фактически открыв обновленную линейку своих планшетов. Хотя модель не получила громких нововведений, она дает четкое понимание того, какие устройства появятся далее. А многочисленные утечки уже позволяют сформировать предварительный план релизов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

iPad Air с чипом M4

Первым крупным релизом 2026 года может стать обновленный iPad Air. Планшет, по данным инсайдеров, перейдет на чип M4 и получит прирост производительности на 1020% по сравнению с M3.

С учетом того, что в iPad Pro на M5 Apple впервые использовала собственные модемы и сетевые чипы (N1 и C1X), вероятно, iPad Air также перейдет на фирменные решения. Это обеспечит более высокую скорость мобильного интернета и поддержку Wi-Fi 7.

Бюджетный iPad с A18

Следом ожидается обновление базовой версии iPad. Устройство, согласно слухам, получит чип A18 - и это важное изменение, поскольку оно впервые принесет Apple Intelligence даже в самую доступную модель планшета.

Также предполагается переход на модемы и сетевые чипы Apple, как и в случае с iPad Air.

Отдельно пользователи надеются, что Apple обновит клавиатуру для бюджетной модели. Сейчас устройство совместимо лишь с Magic Keyboard Folio, который работает только на ровной поверхности и ограничивает мобильность.

Выход обновленного iPad с A18 ожидается в первой половине 2026 года.

iPad mini на A19 Pro и с OLED-экраном

Самым заметным обновлением станет новый iPad mini - первый после 2024 года. Планшет, по данным Bloomberg, получит чип A19 Pro и, что куда важнее, наконец перейдет на OLED-дисплей.

Релиз ожидается ближе к концу 2026 года. Apple рассматривает iPad mini как следующую крупную модель, которая уйдет от ЖК-панелей. Напомним, впервые компания внедрила OLED в iPad Pro в 2024 году, а в iPhone - начиная с 2017 года.

Помимо нового экрана и чипсета, iPad mini может получить улучшенную защиту от воды.

Последний серьезный редизайн планшета состоялся еще в 2021 году - и новые данные указывают на то, что спустя пять лет Apple готовит масштабное обновление.

Планы на будущее

В целом 2026 год обещает быть относительно спокойным для линейки iPad - если не считать iPad mini, которому достанутся самые большие улучшения.

В дальнейшем Apple планирует внедрить систему охлаждения с паровой камерой в iPad Pro на чипе M6. Его выход прогнозируется на начало 2027 года, но это уже выходит за рамки текущих прогнозов.