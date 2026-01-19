RU

Экономика Авто Tech

Apple добавит OLED-дисплеи в эти популярные устройства: названы сроки

Сразу 5 гаджетов Apple перейдут на OLED-технологию (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple планирует оснастить ряд своих устройств OLED-дисплеями в период с 2026 по 2028 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание MacRumors.

Что известно

Обновление затронет iPad mini, MacBook Pro, iPad Air, iMac и MacBook Air.

Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg писал, что iPad mini и MacBook Pro могут получить OLED-экраны уже в этом году. В то же время, по его оценкам, MacBook Air перейдет на эту технологию не раньше 2028 года.

Ожидается, что новый iPad Air выйдет в этом году, однако, как уточняет Гурман, модель сохранит LCD-дисплей. Переход на OLED запланирован лишь для следующего поколения устройства - не ранее 2027 года.

В прошлом месяце южнокорейское издание The Elec сообщило, что Apple рассматривает возможность выпуска 24-дюймового iMac с OLED-экраном в 2027-2028 годах.

Ориентировочные сроки перехода устройств Apple на OLED-дисплеи:

  • iPad mini: 2026
  • MacBook Pro: конец 2026 или 2027
  • iPad Air: 2027
  • iMac: 2027 или 2028
  • MacBook Air: 2028.

OLED-дисплеи обеспечивают более высокое качество изображения по сравнению с LCD - в частности, благодаря более насыщенным цветам, высокому контрасту и отображению "настоящего" черного.

На сегодняшний день OLED-дисплеи уже используются во всех новых моделях iPhone, Apple Watch и iPad Pro. В AR-гарнитуре Apple Vision Pro применяются micro-OLED панели.

Напомним, что Apple разрабатывает устройство, которое может существенно изменить расстановку сил на рынке ИИ благодаря трем ключевым преимуществам.

А еще мы писали, что Apple планирует внедрить модель Google Gemini в Siri, чтобы заметно усилить интеллектуальные возможности ассистента.

У нас также есть материал о том, что Apple готовит сразу 5 новых устройств в 2026 году.

Apple