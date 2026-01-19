Apple додасть OLED-дисплеї в ці популярні пристрої: названо терміни

Що відомо

Оновлення торкнеться iPad mini, MacBook Pro, iPad Air, iMac і MacBook Air.

Раніше журналіст Марк Гурман з Bloomberg писав, що iPad mini і MacBook Pro можуть отримати OLED-екрани вже цього року. Водночас, за його оцінками, MacBook Air перейде на цю технологію не раніше 2028 року.

Очікується, що новий iPad Air вийде цього року, однак, як уточнює Гурман, модель збереже LCD-дисплей. Перехід на OLED запланований лише для наступного покоління пристрою - не раніше 2027 року.

Минулого місяця південнокорейське видання The Elec повідомило, що Apple розглядає можливість випуску 24-дюймового iMac з OLED-екраном у 2027-2028 роках.

Орієнтовні терміни переходу пристроїв Apple на OLED-дисплеї:

iPad mini: 2026 рік

MacBook Pro: кінець 2026 або 2027 року

iPad Air: 2027

iMac: 2027 або 2028

MacBook Air: 2028.

OLED-дисплеї забезпечують вищу якість зображення порівняно з LCD - зокрема, завдяки більш насиченим кольорам, високому контрасту і відображенню "справжнього" чорного.

На сьогодні OLED-дисплеї вже використовуються у всіх нових моделях iPhone, Apple Watch і iPad Pro. В AR-гарнітурі Apple Vision Pro застосовуються micro-OLED панелі.