Apple cделает Siri умнее с помощью Google Gemini: подробности

Apple и Google подтвердили сообщения о том, что компания будет использовать модели Google Gemini для работы новой версии голосового ассистента Siri и других функций генеративного ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget .

Два техногиганта заключили сделку

Apple и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого следующее поколение Apple Foundation Models будет построено на моделях и облачных технологиях Google Gemini. Они станут основой для будущих функций Apple Intelligence, включая более персонализированную Siri, которая выйдет в этом году.

По результатам внутренней оценки Apple пришла к выводу, что технологии искусственного интеллекта Google являются наиболее подходящей платформой для Apple Foundation Models.

Компания отмечает, что это сотрудничество откроет новые возможности для пользователей, при этом Apple Intelligence продолжит работать на устройствах Apple и в Private Cloud Compute с сохранением высоких стандартов конфиденциальности.

Apple впервые показала генеративную версию Siri на WWDC 2024. В марте 2025 года компания объявила о задержке крупного обновления голосового ассистента до 2026 года, однако более продвинутая версия Siri пока не готова к публичному запуску.

В июне 2025 года появились сообщения о том, что Apple рассматривает партнерство с OpenAI и Anthropic для развития Siri (в текущей версии голосовой ассистент может обращаться к ChatGPT для отдельных запросов в рамках Apple Intelligence). Два месяца спустя Google стал возможным партнером.

Интерес к сотрудничеству усилился в ноябре, когда сообщалось, что новая Siri может быть построена на кастомной версии Gemini, работающей на серверах Private Cloud Compute Apple, а компания будет платить Google примерно 1 миллиард долларов в год за использование технологий.