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В АПЛ можуть скоротити час матчів після відновлення сезону

Новини » Спорт     05.05.2020 - 12:24
В АПЛ можуть скоротити час матчів після відновлення сезону
Фото: АПЛ готується до відновлення (premierleague.com)

Прем'єр-ліга готується до потенційного відновлення в червні

Після відновлення сезону матчі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) можуть проходити з укороченим хронометражем. Про розгляд такого сценарію розповів голова Асоціації професійних футболістів (PFA) Гордон Тейлор, повідомляє BBC Sport.

Кожен тайм може тривати менше ніж 45 хвилин. Також були висунуті пропозиції щодо збільшення кількості замін і проведенні поєдинків на нейтральних полях

Прем'єр-ліга готується до потенційного відновлення 8 червня на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, футболісти клубів АПЛ занадто раннього відновлення сезону. Вони вважають, що навіть за порожніх трибун ризик заразитися коронавірусною інфекцією занадто великий.

Розіграш чемпіонату країни був припинений 13 березня. Більшість клубів погодилися дограти сезон.

На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38. Лідируючому в турнірній таблиці "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.

Зазначимо, наступний сезон чемпіонату Англії може пройти без глядачів.

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