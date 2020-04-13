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Матчі чемпіонату Англії можуть дограти на нейтральній арені

Новини » Спорт     13.04.2020 - 10:05
Матчі чемпіонату Англії можуть дограти на нейтральній арені
Фото: стадіон "Уемблі" (thefa.com)

Поєдинки точно пройдуть без глядачів

Футбольна асоціація Англії (FA) запропонувала використовувати стадіон "Уемблі" і національний футбольний центр "Сент Джордж Парк" як нейтральні місця для завершення сезону чемпіонату Англії. Про це пише The Times.

За інформацією джерела, "Уемблі" може приймати кілька матчів в день, щоб якомога швидше завершити чемпіонат і звести до мінімуму переїзди між місцями проведення зустрічей для гравців, офіційних осіб і засобів масової інформації.

На території "Сент Джордж Парк" знаходиться готель з 228 номерами і 13 полів п'ять з яких освітлені. Це може дозволити використовувати його як тренувальний центр в умовах карантину.

Також наголошується, що вболівальники, ймовірно, не будуть допущені на трибуни.

Англійська прем'єр-ліга була припинена на невизначений термін в березні через пандемію коронавірусу. Відновлення змагань залежить від подальшої ситуації з поширенням вірусної інфекції. Командам залишилося зіграти 9 турів.

Лідируючому "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону.

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