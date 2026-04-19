Апелляционный суд США временно разблокировал строительство бального зала Трампа в Белом доме

Федеральный апелляционный суд в США разрешил президенту Дональду Трампу продолжить строительство бального зала за 400 миллионов долларов в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Решение приняли через день после того, как судья суда низшей инстанции продолжал блокировать наземное строительство на месте бывшего Восточного крыла.
В пятницу коллегия из трех судей Апелляционного суда США округа Колумбия временно приостановила действие постановления окружного судьи США Ричарда Леона об остановке части проекта. Коллегия назначила слушания для рассмотрения дела на 5 июня.
В своем решении, опубликованном в четверг, Леон продолжал блокировать наземное строительство пристройки бального зала площадью 8 400 квадратных метров, одновременно позволив продолжать только подземные работы над бункером и другими "объектами национальной безопасности" на этом объекте.
Прошлой осенью Трамп снес Восточное крыло, чтобы построить на этом месте огромный бальный зал. Национальный фонд охраны исторического наследия позже подал в суд, чтобы заблокировать строительство, утверждая, что президент превысил свои полномочия, продолжив проект без предварительного одобрения ключевых федеральных агентств и Конгресса.
В конце марта Леон вынес решение в пользу некоммерческой организации, но на короткое время отложил его исполнение, позволив продолжать подземные работы. Администрация подала апелляцию.
Трамп заявил, что бальный зал - это давно назревшее дополнение к комплексу Белого дома, и утверждает, что он имеет право его строить, поскольку расходы будут покрыты за счет пожертвований состоятельных лиц и корпораций, хотя средства налогоплательщиков будут направлены на обеспечение безопасности.
