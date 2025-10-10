Апелляция ВАКС поставила точку в деле беглого депутата Одарченко

Сообщается, что 10 октября апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор от 14 ноября 2024 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в даче взятки главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

ВАКС в своем решении не называет фамилию осужденного депутата.

Однако, по данным РБК-Украина, речь идет о народном депутате Андрее Одарченко.

В апелляционном рассмотрении Одарченко не принял участия - ни лично, ни через видеосвязь.

Сейчас он находится в международном розыске, поскольку в сентябре прошлого года, как сообщало РБК-Украина, он незаконно покинул территорию Украины, пересекая государственную границу.