RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Апелляция ВАКС поставила точку в деле беглого депутата Одарченко

Фото: народный депутат Андрей Одарченко (facebook.com)
Автор: Ірина Глухова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе заочный приговор для действующего народного депутата Андрея Одарченко. Ранее его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

Сообщается, что 10 октября апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор от 14 ноября 2024 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в даче взятки главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

ВАКС в своем решении не называет фамилию осужденного депутата.

Однако, по данным РБК-Украина, речь идет о народном депутате Андрее Одарченко.
В апелляционном рассмотрении Одарченко не принял участия - ни лично, ни через видеосвязь.

Сейчас он находится в международном розыске, поскольку в сентябре прошлого года, как сообщало РБК-Украина, он незаконно покинул территорию Украины, пересекая государственную границу.

 

 

Дело Одарченко

21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Одарченко.

По данным следствия, он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов США.

После этого депутата доставили в суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже 24 сентября он вышел на свободу, уплатив залог в размере 15 миллионов гривен.

Через год, как выяснилось, Одарченко незаконно пересек границу и сбежал за пределы Украины.

В ноябре 2024 года НАБУ направило в Интерпол материалы для объявления депутата в международный розыск.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудКоррупцияСлуга народаДепутати