Апелляция ВАКС поставила точку в деле беглого депутата Одарченко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе заочный приговор для действующего народного депутата Андрея Одарченко. Ранее его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.
Сообщается, что 10 октября апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор от 14 ноября 2024 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в даче взятки главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.
По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.
ВАКС в своем решении не называет фамилию осужденного депутата.
Однако, по данным РБК-Украина, речь идет о народном депутате Андрее Одарченко.
В апелляционном рассмотрении Одарченко не принял участия - ни лично, ни через видеосвязь.
Сейчас он находится в международном розыске, поскольку в сентябре прошлого года, как сообщало РБК-Украина, он незаконно покинул территорию Украины, пересекая государственную границу.
21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Одарченко.
По данным следствия, он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов США.
После этого депутата доставили в суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже 24 сентября он вышел на свободу, уплатив залог в размере 15 миллионов гривен.
Через год, как выяснилось, Одарченко незаконно пересек границу и сбежал за пределы Украины.
В ноябре 2024 года НАБУ направило в Интерпол материалы для объявления депутата в международный розыск.