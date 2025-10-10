Апеляція ВАКС поставила крапку у справі депутата-втікача Одарченка

Повідомляється, що 10 жовтня апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок від 14 листопада 2024 року, яким чинного народного депутата України визнано винним у наданні хабаря голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також позбавленням права обіймати державні посади протягом трьох років.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

ВАКС у своєму рішенні не називає прізвище засудженого депутата.

Однак, за даними РБК-Україна, йдеться про народного депутата Андрія Одарченка.

В апеляційному розгляді Одарченко не взяв участі - ні особисто, ні через відеозв’язок.

Наразі він перебуває в міжнародному розшуку, оскільки у вересні минулого року, як повідомляло РБК-Україна, він незаконно покинув територію України, перетнувши державний кордон.