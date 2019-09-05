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Суд розгляне апеляцію на арешт фігуранта справи MH17 Цемаха

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 11:33
Суд розгляне апеляцію на арешт фігуранта справи MH17 Цемаха
Фото: Володимир Цемах (з відкритих джерел)

Засідання відбудеться 5 вересня

Київський апеляційний суд у четвер, 5 вересня, розгляне апеляцію на продовження арешту одного з фігурантів справи щодо катастрофи малайзійського рейсу MH17 Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, розгляд апеляції на продовження арешту колишнього бойовика "ДНР" Цемаха, якого підозрюють в причетності до катастрофи рейсу MH17 в 2014 році, відбудеться сьогодні, 5 вересня.

Початок засідання був запланований на 11:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нідерландські слідчі, які розслідують катастрофу малайзійського рейсу MH17 в 2014 на Донбасі, хочуть допитати колишнього "начальника ППО" бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха, який перебуває під вартою в Україні.

Крім того, депутати Європарламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом після інформації про те, що Цемаха можуть передати Росії в рамках обміну полоненими. У своєму листі європейські депутати закликали Зеленського не допустити передачу Росії одного з фігурантів справи про катастрофу MH17.

Додамо, що 3 вересня суд продовжив арешт колишньому "начальникові ППО" бойовиків "ДНР" Володимиру Цемаху - свідка у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

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