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Путін дав задній хід обміну полоненими і висунув нові умови, - Умеров

Новини » Політика    03.09.2019 - 16:26
Путін дав задній хід обміну полоненими і висунув нові умови, - Умеров
Фото: Володимир Путін (РБК-Україна)

Умеров звинуватив Путіна у зриві обміну полоненими в кінці серпня

Російський президент Володимир Путін зірвав обмін полоненими між Україною і Росією, висунувши нову умову. Про це на прес-конференції заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

За його словами, більшість політв'язнів розуміють ситуацію, в якій вони опинилися.

"Переважна більшість з них правильно оцінює ситуацію й усвідомлює, що обмінний процес знаходиться не в наших руках, а в руках Володимира Путіна", - зазначив Умеров.

Умеров підкреслив, що Путін "довів ситуацію до точки кипіння".

"І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити свідка щодо Боїнгу. Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, яке Путін зробив", - додав заступник голови Меджлісу.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що між Росією і Україною йдуть переговори про обмін ув'язненими, проте для звільнення ув'язнених ще потрібно оформити документи.

Крім того, у Росії заявили про нову схему обміну полоненими. Зокрема, якщо засуджені у відповідності з новою схемою будуть повертатися на батьківщину після президентських указів про їх помилування, то їх відправлять в Україну і в Росію з нотаріально завіреними копіями кримінальних справ, а за злочини засудять заочно.

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Новини України Володимир Путінобмін полоненимиУмеров
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