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Апеляційний суд визнав законним звільнення директора "Електронмашу"

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 11:53
Апеляційний суд визнав законним звільнення директора "Електронмашу"
Фото: "Електронмаш" (spfu.gov.ua)

Суд відмовився поновлювати Віктора Мову на посаді

Київський апеляційний суд у ході засідання 20 листопада визнав законним звільнення директора ДП "Електронмаш" Віктора Мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ). 

Як зазначається, вчора суд розглянув скаргу Мови щодо його звільнення. Зокрема, він вимагав від МЕРТ поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

"Суд виніс постанову, якою залишив апеляційну скаргу Віктора Мови без задоволення, а рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 13.08.2018 без змін. Раніше Шевченківський районний суд міста Києва не задовольнив позов Віктора Мови до Мінекономрозвитку. Таким чином, Київський апеляційний суд визнав звільнення Віктора Мови з посади директора державного підприємства "Електронмаш" законним та обґрунтованим", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що наразі триває слідство щодо посадовців "Електронмашу", яких підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. За даними слідства, Мова разом з іншими чиновниками незаконно привласнили держмайно на понад 60 млн гривень, а також незаконно приватизували виробничі приміщення загальною площею понад 88 тис. м кв., оздоровчий табір та інші активи на користь юридичної особи, засновником якого є родич Мови.

Також слідство встановило факти знищення частини бухгалтерської документації, а також електронних носіїв інформації, які мали бути досліджені під час інвентаризації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у березні поточного року МЕРТ звільнило Мову за зловживання службовим становищем.

Крім того, співробітники Служби безпеки України розкрили схему незаконного заволодіння майном держпідприємства "Електронмаш". Керівники "Електронмашу" незаконно передали своїм родичам об’єкти держпідприємства.

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