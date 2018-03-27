МЕРТ звільнив директора "Електронмашу" за зловживання службовим становищем

Віктора Мову звільнили за багаторічні розкрадання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) звільнило директора держпідприємства "Електронмаш" Віктора Мову за зловживання службовим становищем. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЕРТ.

Повідомляється, що інформація про зловживання Мови надійшла від Служби безпеки України. За даними слідства, він разом з іншими посадовими особами з 2000 року привласнив державне майно на суму більше 60 млн гривень, а також незаконно приватизував виробничі приміщення загальною площею понад 88 384,4 квадратних метрів, оздоровчий табір та інші активи на користь підприємства, засновником якого є родич Мови.

Крім того, керівництво "Електронмашу" регулярно закуповувало товари і послуги за завищеними цінами в одних і тих же приватних структур, пов'язаних з Мовою. Серед зловживань, виявлених під час його роботи, також придбання протягом 2015-2016 років різних товарів на суму 31 239 млн гривень за рахунок підприємства для власних потреб, незаконна розтрата шляхом передачі електромереж підприємства в користування приватним комерційним структурам без подальшої оплати за неї.

Починаючи з 2016 року, МЕРТ неодноразово звертався до керівництва "Електронмашу" та до Віктора Мови з вимогою надати пояснення щодо низки сумнівних операцій, а також припинити порушення. Вимоги і вказівки МЕРТ на підприємстві не було виконано, в результаті чого прийнято рішення про відсторонення та подальше звільнення Мови. З 26 березня 2018 на підприємстві призначений тимчасовий виконуючий обов'язки директора. Також найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс на зайняття посади керівника ДП "Електронмаш".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд змінив перелік стратегічних об'єктів держвласності, виключивши з нього "Електронмаш".

Відзначимо, "Електронмаш" випускає прилади живлення бортових електромереж міського транспорту: тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці, а також побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати для підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.