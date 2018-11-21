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Апелляционный суд признал законным увольнение директора "Электронмаша"

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 11:53
Апелляционный суд признал законным увольнение директора "Электронмаша"
Фото: "Электронмаш" (spfu.gov.ua)

Суд отказался восстанавливать Виктора Мову в должности

Киевский апелляционный суд в ходе заседания 20 ноября признал законным увольнение директора ГП "Электронмаш" Виктора Мовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Как отмечается, вчера суд рассмотрел жалобу Мовы на его увольнение. В частности, он потребовал от МЭРТ восстановления на работе, взыскания средней заработной платы за время вынужденного прогула и возмещения морального вреда.

"Суд вынес постановление, которым оставил апелляционную жалобу Виктора Мовы без удовлетворения, а решение Шевченковского районного суда города Киева от 13.08.2018 без изменений. Ранее Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил иск Виктора Мовы в Минэкономразвития. Таким образом, Киевский апелляционный суд признал увольнение Виктора Мовы с должности директора государственного предприятия "Электронмаш" законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на данный момент продолжается следствие в отношении должностных лиц "Электронмаша", которых подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. По данным следствия, Мова вместе с другими чиновниками незаконно присвоили госимущество на более чем 60 млн гривен, а также незаконно приватизировали производственные помещения общей площадью более 88 тыс. м кв., оздоровительный лагерь и другие активы в пользу юридического лица, учредителем которого является родственник Мовы.

Также следствие установило факты уничтожения части бухгалтерской документации, а также электронных носителей информации, которые должны были быть исследованы во время инвентаризации.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте текущего года МЭРТ уволило Мову за злоупотребление служебным положением.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему незаконного завладения имуществом госпредприятия "Электронмаш". Руководители "Электронмаша" незаконно передали своим родственникам объекты госпредприятия.

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