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НБУ виключає повернення "ПриватБанку" Коломойському за чинним законодавством

Новини » Економіка     17.12.2019 - 15:52
НБУ виключає повернення "ПриватБанку" Коломойському за чинним законодавством

Законом встановлено пряму заборону на повернення банку-банкрута колишнім власникам

Повернення націоналізованого у 2016 році "ПриватБанку" його колишнім власникам неможливе за чинним законодавством. Про це йдеться в роз'яснені начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України Віктора Григорчука, яке публікує прес-служба НБУ.

Як зазначив юрист, у законі "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору.

"Тобто, якщо інвестор, а у випадку з "ПриватБанком" - це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції", - повідомив юрист.

Він нагадав, що попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку.

Юрист НБУ Віктор Григорчук: Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам?

Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам? Ми в Національному банку вже збилися з рахунку, скільки разів чули це питання за останні пів року. Чим ближчою є дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку (19 грудня), тим частіше ми його чуємо. ‍Щоб раз і назавжди поставити крапку, відповідаємо: чинне законодавство України унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам. Адже у Законі “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору. Тобто, якщо інвестор, а у випадку з ПриватБанком – це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції. До того ж, попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку. Саме про неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам розповів у новому відео начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук. Дивіться, слухайте та поширюйте! Нагадаємо, вся інформація про перебіг судових справ, у яких задіяний НБУ є за посиланням: http://storm.bank.gov.ua/matrix. #НеприватнийШторм #ПриватБанк #НБУ

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, на поточному тижні пройде три судових засідання у справах, пов'язаних з державним "ПриватБанком". Зокрема, 19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України.

Верховний суд оголосив перерву в справі про вклади Суркісів в ПриватБанку Наступного тижня відбудуться три суди у справі ПриватБанку
Теми: Націоналізація Приватбанку
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