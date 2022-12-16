Вертолет NASA во время полета сделал новую фотографию поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о 36-м успешном полете вертолета Ingenuity и поделилось новой фотографией поверхности Марса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.
Во время полета Ingenuity продержался в воздухе 60,5 секунды.
Также согласно данным пресс-службы, в ходе полета, вертолет NASA пролетел 110 метров при максимальной высоте полета - 10 метров.
Как и в прошлый раз, вертолет совершил посадку в том же месте, что и раньше - на аэродром Х.
Более того, во время полета он также сделал новую черно-белую фотографию поверхности Марса.
Фото: вертолет NASA во время нового полета совершил новую фотографию поверхности Марса (twitter.com/NASAJPL)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп Hubble недавно изобразил звездное скопление NGC 6530 , находящееся в созвездии Стрельца. Еще раньше аппарат продемонстрировал галактическое столкновение в созвездии "Эридан", которое получило название Arp-Madore 417-391.
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