Вертолет NASA во время полета сделал новую фотографию поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о 36-м успешном полете вертолета Ingenuity и поделилось новой фотографией поверхности Марса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Во время полета Ingenuity продержался в воздухе 60,5 секунды.

Также согласно данным пресс-службы, в ходе полета, вертолет NASA пролетел 110 метров при максимальной высоте полета - 10 метров.

Как и в прошлый раз, вертолет совершил посадку в том же месте, что и раньше - на аэродром Х.

Более того, во время полета он также сделал новую черно-белую фотографию поверхности Марса.

Фото: вертолет NASA во время нового полета совершил новую фотографию поверхности Марса (twitter.com/NASAJPL)