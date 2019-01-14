ЦВК повторно відмовила правозахиснику з Броварів у реєстрації кандидатом в президенти

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

ЦВК встановила відсутність документа про внесення Ратушем грошової застави

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу у реєстрації кандидатом на посаду президента. Відповідне рішення було ухвалено членами комісії під час засідання 14 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами членів Центрвиборчкому, Ратуш повторно подав документи для реєстрації 10 січня.

"Розглянувши документи, ЦВК встановила відсутність документа про внесення Ратушем грошової застави у розмірі 2 млн 500 тисяч грн. Комісією прийнято рішення відмовити Ратушу в реєстрації кандидатом на посаду президента", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14 січня документи до Центральної виборчої комісії подали 11 осіб, які претендують на пост президента України.

Також повідомляло, що наразі ЦВК зареєструвала п'ять кандидатів на пост президента України: Ігоря Шевченка, який був першим зареєстрованим кандидатом, а також нардепа Сергія Капліна, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та мера Львова Андрія Садового.