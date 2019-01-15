ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів в президенти

Фото: Євген Мураєв, Анатолій Гриценко та Віталій Купрій (колаж РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала Купрія, Мураєва та Гриценка кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія України сьогодні, 15 січня 2019 року, зареєструвала ще трьох кандидатів в президенти, які братимуть участь у виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.

Як повідомляється, ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти нардепа Євгена Мураєва (член політичної партії "Наші", суб’єкт висування - політична партія "Наші"), Анатолія Гриценка (член політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування - політична партія "Громадянська позиція") та заступника голови комітету Верховної ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардепа Віталія Купрія (безпартійний, самовисування).

"Таким чином, станом на 15 січня 2019 року комісія зареєструвала 8 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: Ігоря Шевченка., Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва та Анатолія Гриценка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК вже двічі відмовила правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу в реєстрації кандидатом в президенти. За інформацією ЦВК, Ратуш не вніс необхідну суму застави.

Як писало РБК-Україна, близько 850 спостерігачів ОБСЄ приїдуть в Україну під час президентських виборів, запланованих на 31 березня.