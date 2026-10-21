АОЗ ожидает утвержденных ТТХ по нескольким позициям, поставки могут перейти на 2027 год

Закупки по ТТХ: что говорят в агентстве

По словам представителей АОЗ, по состоянию на сегодняшний день в перечне остаются несколько позиций, по которым агентство ожидает утвержденных ТТХ. Вместе с Минобороны и Генеральным штабом агентство работает над тем, чтобы поставки по ним могли перейти к началу 2027 года, чтобы дать на фронт все необходимое.

В агентстве считают, что переход к закупкам по ТТХ расширяет конкуренцию, привлекает больше производителей и обеспечивает более эффективное использование бюджетных средств. Производители могут конкурировать не только по цене, но и по качеству, производственным возможностям и срокам поставки.

"По абсолютному большинству номенклатур (дроны, НРК) мы делаем это не только впервые в Украине, но и впервые в мире, поэтому процесс сложен, требует хорошего взаимодействия между Агентством, ГШ и МОУ", - отметил в.и.о руководителя АОЗ Артем Романюков.

Одним из ключевых вызовов в АОЗ называют предсказуемость закупок: потребности военных, финансирование, возможности производителей и закупочные планы должны быть максимально синхронизированы.

Сертификаты качества и отлагательное условие по авансу

В АОЗ напомнили, что согласно постановлению Кабмина №1275 при заключении контрактов на беспилотные системы и средства РЭБ тактического уровня украинские производители должны предоставить один из трех документов: сертификат соответствия стандартам или техническим условиям, извлечение из каталога предметов поставки или акт совместных ведомственных испытаний с положительным заключением.

То есть, требования можно выполнить через кодификацию, совместные ведомственные испытания или сертификат соответствия.

По словам представителей агентства, на рынке уже работают органы по оценке соответствия. Ряд производителей предоставил документы, и на этом основании АОЗ заключила первые контракты.

В то же время в агентстве понимают, что для нового изделия, еще проходящего кодификацию, получить сертификат может быть проблематично. Для таких случаев в контракте указывается, что аванс выплатят только после кодификации изделия. Для лучшей реализации этой модели АОЗ вместе с Минобороны отрабатывает изменения нормативной базы.

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