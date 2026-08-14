Через несколько месяцев будет кризис на фронте: почему оборонная отрасль бьет тревогу из-за сломанных закупок

АОЗ ДОТ не может объявляь тендеры без утвержденных ТТХ от Минобороны. Пауза в заключении оборонных контрактов может привести к разрыву поставок оружия для фронта уже через полгода или несколько месяцев.

РБК-Украина собрало информацию о ситуации с поставками и обсудила ее с отраслью.

Главное: Тендеры забуксовали. Минобороны переходит от прямых контрактов к конкурентным тендерам, но АОЗ не может их объявить без утвержденных ТТХ от центров компетенций, которые формируются с февраля, но до сих пор не готовы.

Минобороны переходит от прямых контрактов к конкурентным тендерам, но АОЗ не может их объявить без утвержденных ТТХ от центров компетенций, которые формируются с февраля, но до сих пор не готовы. Риск разрыва поставок. Из-за производственного цикла в несколько месяцев пауза в контрактации уже сегодня может обернуться дефицитом вооружения для армии зимой; источники РБК-Украина предупреждают, что критическая ситуация наступит еще быстрее - через месяц-два.

Из-за производственного цикла в несколько месяцев пауза в контрактации уже сегодня может обернуться дефицитом вооружения для армии зимой; источники РБК-Украина предупреждают, что критическая ситуация наступит еще быстрее - через месяц-два. АОЗ опровергает обвинения. Агентство заявляет, что проводит закупки по всем категориям с готовыми ТТХ и уже провело 25 тендеров в 2026 году, перекладывая ответственность за задержку на Минобороны.

Агентство заявляет, что проводит закупки по всем категориям с готовыми ТТХ и уже провело 25 тендеров в 2026 году, перекладывая ответственность за задержку на Минобороны. Ожидается отставка Жумадилова. На фоне срыва тендерной реформы источники сообщают о возможной отставке главы АОЗ.

Новая модель закупок пока не заработала

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко отметил, что Министерство обороны постепенно переходит от прямых контрактов к конкурентным тендерным процедурам - подход, приближенный к европейской практике. Однако для запуска тендера Агентство оборонных закупок (АОЗ) должно получить от центров компетенций утвержденные тактико-технические характеристики (ТТХ), и именно на этом этапе система забуксовала.

По словам Федирко, центры компетенций по ключевым технологическим направлениям начали формироваться еще в конце февраля, однако за более чем пять месяцев количество разработанных ТТХ остается критически недостаточным. Без утвержденных характеристик АОЗ физически не может объявлять тендеры, поэтому обвинять агентство в бездействии, по мнению исполнительного директора Совета оружейников, некорректно.

В АОЗ опровергли обвинения

За день до поста Федирко, 13 августа в Агентстве оборонных закупок ГОТ опровергли обвинения в саботаже тендеров, заявив, что проводят закупки по всем категориям, на которые уже получили утвержденные ТТХ от профильных подразделений Министерства обороны.

В агентстве напомнили, что еще в 2025 году внедрили конкурентные процедуры для отдельных категорий вооружения, проведя тогда почти 70 тендеров на БПЛА и боеприпасы, а в 2026 году - уже 25 тендерных процедур. В АОЗ добавили, что работают с Минобороны и привлеченными ведомствами над обеспечением потребностей ВСУ.

Производственный цикл и риск для отрасли

Федирко пояснил, что даже при условии немедленного объявления тендеров процедура заключения контрактов, авансирования, заказа комплектующих и собственно производство занимают месяцы. Для сложных оборонных изделий только закупка комплектующих может длиться около трех месяцев, еще столько же нужно на производство, испытания и передачу готовой продукции.

Именно поэтому, подчеркнул Федирко, пауза в контрактации сегодня означает риск реального разрыва поставок через полгода - и это уже вопрос о том, чем будет воевать украинская армия зимой. Дополнительным фактором риска он назвал кадровую турбулентность в Минобороны и АОЗ, которая, по его словам, не должна влиять на непрерывность контрактации.

"Отставка предыдущего министра обороны уже состоялась, теперь публично обсуждается возможная смена директора АОЗ ГОТ. Но система оборонных закупок не может становиться заложником кадровых решений", - отметил Федирко.

Источник в оборонной отрасли также сообщил РБК-Украина, что глава АОЗ ГОТ Арсен Жумадилов собирается в отставку из-за ситуации с закупками.

Исполнительный директор Совета оружейников призвал Минобороны оперативно перераспределить имеющиеся ресурсы на закупку критически необходимой номенклатуры, усилить центры компетенций, установить четкие сроки разработки ТТХ и внедрить переходный механизм до полного запуска новой модели закупок.

Нужна украинская DARPA: какая реакция рынка

Представитель одной из оборонных компаний поделился с РБК-Украина деталями ситуации вокруг закупок вооружения.

По его словам, история началась с того, что бывший глава Минобороны Михаил Федоров пытался изменить процедуру закупок – перевести их с прямых закупок на тендеры по ТТХ. Однако этот процесс сломался с самого начала, поскольку в Украине нет отдельной структуры, которая определяла бы, что и как закупать – наподобие DARPA в США.

В результате, рассказал собеседник, старый процесс закупок сломан и не работает, а новый, тендерный, так и не запущен и не оформлен. Теперь Минобороны обвиняет Агентство оборонных закупок (АОЗ) в бездействии, тогда как в АОЗ отвечают, что готовы проводить тендеры, но для этого нужны ТТХ от Минобороны.

По словам источника, новая команда Минобороны – даже та ее часть, что осталась от предыдущего состава – не хочет формировать эти ТТХ и подавать их на тендеры, опасаясь обвинений в лоббировании интересов конкретных производителей, даже если никто этого сознательно не будет делать. Поэтому, говорит собеседник, никто не готов брать на себя такие решения.

Как следствие, отметил он, процесс закупки ключевых средств для Вооруженных сил сейчас сломан, и уже через месяц-два ситуация станет критической: Вооруженные силы и Силы беспилотных систем не смогут использовать эти средства, поскольку никто их не закупил.

По словам собеседника, глава АОЗ Арсен Жумадилов собирается уйти в отставку, ведь не хочет признавать весь масштаб проблемы и брать на себя обвинения, которые точно будут. Впрочем, подчеркнул собеседник из отрасли, сам Жумадилов в этом не виноват – виноват сломанный процесс закупок, который предыдущее руководство Минобороны не довело до ума, а нынешнее не понимает, что с ним делать.

Относительно роли экс-министра Михаила Федорова, который инициировал тендерную реформу, собеседник пояснил, что команда запустила тендерную процедуру и планировала ее проводить, но не знала, как ее администрировать. По его словам, сейчас система не работает, потому что так и не сформированы все комиссии, которые планировал создать Федоров, а администрирование тендеров фактически не происходит.

Глава Совета оружейников Игорь Федирко ранее заявлял, что последствия сломанного процесса могут наступить через полгода. Собеседник РБК-Украина с этой оценкой не согласился, отметив, что последствия будут ощутимы уже через месяц-два – возможно, не по всем номенклатурам, но точно по важнейшим, в частности по наиболее массовым позициям, таким как дроны на радиоуправлении.

Отвечая на вопрос, как исправить ситуацию, собеседник назвал два варианта.

Более простой, по его словам, – в экстренном порядке отмотать тендеры и вернуться к прямым закупкам, чтобы спасти ситуацию.

Более сложный, но правильный путь – довести тендерную реформу до ума: создать отдельную комиссию по анализу ТТХ, превратить, например, Brave1 в орган наподобие DARPA, который будет анализировать производителей, компоненты и изделия, и подчинить это независимое агентство Минобороны так, чтобы именно оно выдавало сертификацию для тендеров.

По оценке источника, этот процесс требует около трех месяцев и политической воли. Более резкий вариант – отмотать тендеры, отменить их и снова дать прямые контракты разным производителям.

В компании-производителе дронов Trypillian также видят риск разрыва поставок через несколько месяцев, отметила в комментарии РБК-Украина коммерческий директор предприятия Виктория Кульчицкая. По ее словам, важно разделять две вещи: сам переход к конкурентным закупкам по ТТХ и то, как именно этот переход будет организован.

"Я остаюсь сторонницей конкуренции по ТТХ. Для рынка это правильное направление: государство должно покупать не название конкретного производителя, а способность выполнить определенную боевую задачу. Но любое изменение системы закупок во время активной войны должно происходить без паузы в поставках", - отметила Кульчицкая.

Для производителя горизонт в полгода — это уже операционное планирование. Компоненты нужно заказывать заранее, часть из них имеет длинные сроки поставки, производственные линии нужно загружать, команды — удерживать. Невозможно сегодня остановить закупку, а через полгода просто нажать кнопку и мгновенно восстановить серийное производство в необходимых объемах, говорит собеседница.

На ее взгляд, риск - не в конкурентных процедурах как таковых, а именно в возможном переходном разрыве между старой и новой моделями закупок. Если сегодня возникает пауза в закупке, ее последствия военные могут почувствовать не сегодня, а через несколько месяцев. А именно когда по цепочке закончатся уже законтрактованные объемы.

Это очень чувствительно для БПЛА, потому что этот рынок меняется чрезвычайно быстро, говорит Кульчицкая: "Здесь недостаточно просто сформировать ТТХ один раз. Они должны базироваться на актуальной потребности военных и регулярно обновляться в соответствии с тем, как меняются РЭБ, связь, тактика применения и само поле боя".

По мнению собеседницы, оптимальная модель — это параллельный процесс: не останавливать поставки уже проверенных и нужных войску систем, одновременно формируя ТТХ и запуская конкурентные процедуры на следующие объемы.

Конкуренция должна повышать качество, снижать стоимость и давать государству больший выбор, говорит Кульчицкая. Но во время войны у этой реформы есть еще один критический KPI - непрерывность поставок на фронт. И именно его мы не можем потерять в процессе перехода к новой системе, считают на рынке.