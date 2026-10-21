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Тактические ракеты, самолеты и 5 000 пикапов: что нового закупает АОЗ для войск и чего не хватает

10:00 21.10.2026 Ср
10 мин
aimg Лев Шевченко
Тактические ракеты, самолеты и 5 000 пикапов: что нового закупает АОЗ для войск и чего не хватает Над чем работает АОЗ ДОТ под руководством Артема Романюкова (коллаж РБК-Украина)
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Агентство оборонных закупок ВТО в этом году начало закупать тактические ракеты и самолеты, а объемы контрактирования беспилотников выросли на 300% по сравнению со всем 2025 годом. К маркетплейс DOT-Chain Defence уже подключено более 500 подразделений Сил обороны, а по нескольким позициям агентство еще ожидает доведения утвержденных ТТХ для проведения закупок.

Об этом РБК-Украина поговорило с Агентством оборонных закупок ДОТ и его главой Артемом Романюковым, с сентября временно управляющим АОЗ.

Главное:

  • Что нового закупает АОЗ: в этом году агентство начало закупать тактические ракеты и самолеты, а также квадроциклы, мотоциклы, багги, женские бронежилеты и противоосколочные костюмы.
  • Как развивается DOT-Chain Defence: с конца июля 2025 года через маркетплейс поставлено более 1,4 млн средств на сумму более 95 млрд грн, а к нему подключено более 500 подразделений.
  • Российская копия DOT-Chain Defence – "Рой.Маркет" – заказы могут оплачивать волонтеры вражеского режима, фонды или другие спонсоры.
  • Что происходит с закупками по ТТХ и сертификатами: по нескольким позициям агентство ожидает доработки утвержденных ТТХ, а для контрактов на новые изделия, которые еще проходят кодификацию, применяет отлагательное условие относительно аванса.

Что закупает АОЗ и какие новые категории появились в этом году

В АОЗ рассказали, что агентство обеспечивает широкий спектр потребностей Сил обороны: от вооружения, боеприпасов и военной техники до беспилотных систем, транспорта, вещевого имущества, питания и топлива.

Среди новых категорий в этом году в агентстве называют тактические ракеты и самолеты. В номенклатуру также вошли квадроциклы, мотоциклы и багги. В вещевом обеспечении появились женские бронежилеты и противоосколочные костюмы.

Также 2026 год, по данным АОЗ, отметился масштабными закупками. Агентство объявило крупнейшую в истории государственных закупок конкурентную процедуру по автомобилям: приобретение 5 000 пикапов для Сил обороны.

Кроме того, оно завершило самую большую по стоимости закупку за всё время работы, а именно 155-мм дальнобойных артиллерийских выстрелов. Благодаря конкуренции между поставщиками удалось сэкономить 16% от начальной суммы закупки, то есть миллиарды гривен.

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Существенно выросли и объемы закупок беспилотных систем. В 2026 году АОЗ законтрактовала на 300% больше беспилотников, чем за весь 2025 год (кроме FPV-дронов). Объём контрактования FPV-дронов вырос на 54%, а их поставки – почти в 3,7 раз.

"Перечень продукции, которую закупает агентство, формируется в соответствии с потребностями, определёнными Генеральным штабом и Министерством обороны. Наша задача – обеспечивать эти потребности максимально эффективно, развивать конкуренцию и сокращать сроки поставки необходимой продукции военным", – отметил и.о. директора Агентства оборонных закупок ДОТ Артем Романюков.

DOT-Chain Defence: результаты и планы

В АОЗ сообщили, что онлайн-магазин оружия DOT-Chain Defence продолжает масштабироваться. В июле 2025 года он начинал работу как пилотный проект для 12 бригад, а сейчас к нему подключено более 500 подразделений Сил обороны. Это подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Тактические ракеты, самолеты и 5 000 пикапов: что нового закупает АОЗ для войск и чего не хватает
Фото: украинские военные с дроном (Getty Images)

С конца июля 2025 года через DOT-Chain Defence поставлено более 1,4 млн средств на сумму более 95 млрд грн. Каталог маркетплейса насчитывает около 1300 позиций от почти 300 украинских производителей.

Маркетплейс стартовал с FPV-дронов, а затем, по запросу военных, номенклатуру постепенно расширяли. Теперь через него можно заказать:

  • FPV-дроны, в том числе на оптоволокне;
  • бомберы;
  • разведывательные БпЛА;
  • дроны-перехватчики;
  • мидлстрайки;
  • наземные роботизированные комплексы;
  • средства РЭБ;
  • боеприпасы к беспилотным системам.

По словам представителей агентства, ключевое преимущество платформы в том, что военные самостоятельно выбирают средства в соответствии с потребностями подразделений. Они могут заказывать как продукцию, которая уже есть на складе, так и ту, которой требуется время на изготовление. Для средств с более длительным циклом производства важной является и прогнозируемость поставок, ведь известные сроки позволяют планировать обеспечение подразделений.

Для продукции на складе средневзвешенный срок поставки составляет 8 дней, а для изготавливаемой под заказ – 37 дней. Проверку поставщиков, контрактование, оплату и контроль исполнения договоров агентство берет на себя.

В АОЗ также подчеркивают, что маркетплейс влияет на рынок. Производители конкурируют за выбор военных не только ценой, но и качеством продукции, сроками поставки и сервисом, а небольшим компаниям он позволил выйти на рынок и масштабировать производство.

Накопленные данные уже используют в централизованных закупках: рейтинги средств, сформированные на основе фактических заказов и оценок военных, учитываются при определении перечня продукции для прямых контрактов.

Следующим этапом в агентстве называют расширение номенклатуры и совершенствование функциональности. АОЗ работает над такими задачами:

  • возможностью закупки комплектующих к беспилотным системам;
  • автоматическими рекламациями;
  • модулем сервисных обращений для фиксации неисправностей и несоответствий характеристикам;
  • упрощением документооборота.

Кадровые изменения в АОЗ: что с темпами закупок

Как утверждают в АОЗ, смена руководства не привела к остановке или приостановке закупок. Агентство продолжает выполнять свои обязательства и обеспечивать потребности Сил обороны. Новое руководство, по словам представителей АОЗ, сохраняет институциональную устойчивость и в то же время работает над повышением эффективности.

Артем Романюков определил четыре ключевых приоритета:

  • первый – развитие конкуренции на рынке оборонной продукции, чтобы обеспечивать армию необходимыми средствами на наиболее эффективных условиях.
  • второй – развитие электронной системы конкурентных и прозрачных закупок для обеспечения первого приоритета.
  • третий – максимально эффективное использование средств международных партнёров, в частности в рамках европейских финансовых инструментов. Для нас принципиально, чтобы каждая гривна партнёрской помощи была использована прозрачно, добросовестно и с конкретным результатом для армии.
  • четвертый – системная обратная связь с поставщиками и военными. Мы хотим выстроить с производителями такой же качественный и постоянный диалог, который сегодня развиваем с военными.

"Все эти направления должны работать на общий результат – более эффективные закупки и более быстрое обеспечение Сил обороны", – отметил Романюков.

В АОЗ добавляют, что агентство имеет профессиональную команду, налаженные процессы и чёткие обязательства перед Силами обороны. Задача нового руководства – развивать эти возможности, устранять препятствия в закупочных процессах и сокращать время от определения потребности до поставки продукции военным.

Россия копирует маркетплейс: в чем разница

Россияне уже запустили свой аналог военного маркетплейса под названием "Рой.Маркет". В АОЗ зафиксировали попытки россиян воспроизвести не только формат военного маркетплейса, но и отдельные принципы его работы. Впрочем, по словам представителей агентства, модель финансирования существенно отличается от той, которая реализована в DOT-Chain Defence.

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В АОЗ ссылаются на заявления разработчиков российского "Рой.Маркет": военные могут самостоятельно выбирать продукцию, видеть цены и сроки поставки, формировать заказ, а производители размещают товары и управляют заказами через собственные кабинеты.

Отдельная особенность российской модели – оплата заказов третьими лицами. Подразделение формирует корзину и передает ссылку на неё волонтерам, фондам или другим спонсорам, которые могут оплатить закупку.

В то же время в АОЗ подчеркивают, что DOT-Chain Defence – это полноценный механизм обеспечения военных за государственные средства. Подразделения ежемесячно получают распределённый по определённому алгоритму виртуальный финансовый ресурс и в его пределах самостоятельно выбирают и заказывают нужные средства.

Все закупочные процессы, от принятия бюджетных обязательств и проверки документов до заключения контрактов и оплат, берет на себя АОЗ. Военным не нужно искать финансирование или заниматься закупочной бюрократией: они выбирают средства, получают их и подтверждают поставку.

Поэтому, как подытоживают в агентстве, принципиальное отличие заключается не в цифровом инструменте, а в модели обеспечения. В DOT-Chain Defence выбор военных интегрирован в систему государственного финансирования и закупок, и подразделения могут сосредоточиться на своих потребностях.

Чего не хватает системе оборонных закупок

По оценке АОЗ, один из ключевых вызовов сегодня – предсказуемость закупок. В агентстве считают важным, чтобы потребности военных, финансирование, возможности производителей и закупочные планы были максимально синхронизированы.

Для производителей это означает возможность планировать загрузку мощностей, инвестировать в производство и обеспечивать стабильные поставки. Для агентства это возможность эффективнее планировать закупки, развивать конкуренцию и сокращать сроки обеспечения армии.

Тактические ракеты, самолеты и 5 000 пикапов: что нового закупает АОЗ для войск и чего не хватает
Фото: FPV-дрон на оптоволокне в воздухе (Getty Images)

В АОЗ также обращают внимание, что в условиях ограниченных ресурсов особое значение приобретает эффективность использования каждой бюджетной гривни. Поэтому агентство расширяет применение конкурентных процедур, в частности закупок по тактико-техническим характеристикам (ТТХ), которые позволяют производителям конкурировать по единым требованиям к продукции.

Над этими направлениями АОЗ работает совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом.

Закупки по ТТХ и сертификаты качества: что дальше

В АОЗ сообщили, что на сегодня в перечне остаются несколько позиций, по которым агентство ожидает доработки утвержденных ТТХ для дальнейших закупок. Вместе с Минобороны и Генеральным штабом оно работает над тем, чтобы поставки по этим позициям могли перейти на начало 2027 года, чтобы дать на фронт всё необходимое в начале года.

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Переход к закупкам по ТТХ предусматривает определение необходимых характеристик продукции в соответствии с потребностями Сил обороны. По словам представителей агентства, это расширяет конкуренцию, привлекает больше производителей и обеспечивает более эффективное использование бюджетных средств.

"По абсолютному большинству номенклатур (дроны, НРК) мы делаем это не только впервые в Украине, но и впервые в мире, поэтому процесс сложный, требует хорошего взаимодействия между Агентством, ГШ и МОУ", – отметил Артем Романюков.

Для производителей, по данным АОЗ, это означает возможность участвовать в конкурентных закупках по единым требованиям, предлагать собственные решения и конкурировать не только по цене, но и по качеству, производственным возможностям и срокам поставки.

Относительно сертификатов качества в АОЗ напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1275 при заключении контрактов на поставку беспилотных систем и средств РЭБ тактического уровня отечественные производители должны предоставить один из трех документов:

  • сертификат соответствия стандартам или техническим условиям;
  • выписку из каталога предметов поставки;
  • акт о проведении совместных ведомственных испытаний с положительным заключением.

То есть выполнить требования можно несколькими путями: через кодификацию продукции, прохождение совместных ведомственных испытаний или получение сертификата соответствия.

В агентстве отмечают, что на рынке уже работают органы по оценке соответствия, которые могут выдавать такие сертификаты. Ряд производителей предоставил соответствующие документы, и на этом основании АОЗ заключила первые контракты.

В то же время в агентстве понимают, что для нового изделия, которое еще проходит кодификацию, получить сертификат соответствия может быть проблематично. Для таких случаев АОЗ применяет отлагательное условие: в контракте прописано, что аванс будет выплачен только после кодификации изделия.

По словам представителей агентства, это дает производителю уверенность в завтрашнем дне, а агентству гарантирует, что средства не будут потрачены до кодификации. Для лучшей реализации этой модели АОЗ вместе с Минобороны прорабатывает изменения в нормативную базу, чтобы заключать такие контракты на инновационные средства и решить проблему с сертификатами.

Вопросы – ответы (FAQ):

Какие новые категории техники и снаряжения АОЗ начала закупать в 2026 году?

– Агентство начало закупать тактические ракеты и самолёты, квадроциклы, мотоциклы и багги. Среди вещевого имущества появились женские бронежилеты и противоосколочные костюмы.

Что такое DOT-Chain Defence и сколько подразделений к нему подключено?

– Это онлайн-магазин оружия, через который военные самостоятельно выбирают и заказывают средства в рамках государственного финансирования. К нему подключено более 500 подразделений Сил обороны, а каталог насчитывает около 1300 позиций от почти 300 украинских производителей.

Какие документы о качестве должны предоставить производители дронов и средств РЭБ?

– В соответствии с постановлением КМУ №1275, нужен один из трёх документов: сертификат соответствия стандартам или техническим условиям, выписка из каталога предметов поставки или акт совместных ведомственных испытаний с положительным заключением.

Как АОЗ заключает контракты на изделия, которые еще проходят кодификацию?

– Агентство применяет отлагательное условие, по которому аванс выплачивают только после кодификации изделия. Для лучшей реализации этой модели оно вместе с Минобороны прорабатывает изменения в нормативную базу.

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